Lutte : la sélection régionale revient avec 3 médailles du Tournoi national ranking de Dijon

Du 2 au 3 novembre 2024, six lutteurs réunionnais étaient engagés sur le premier ranking national de la saison. La moitié de l’effectif ressort de ce tournoi avec une médaille autour du cou. Léo Lebon est médaillé d’argent en U-15 - 57 kg, Luc Vitry est médaillé de bronze en U-15 - 62 kg, et Quentin Hoarau médaillé d’argent en U-17 - 65 kg. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo

Organisé au Creps de Bourgogne Franche-Comté, le tournoi de Dijon est la première étape du Ranking national mis en place par la fédération française de lutte. Le dispositif a pour but d’établir, en fin de saison, un classement des meilleurs lutteurs français dans chaque catégorie.

Cette année, le TNR de Dijon bat son record de participation avec plus de 600 lutteurs inscrits dans les 3 styles de lutte olympique (féminine/libre/gréco-romaine).

Après une première journée laborieuse et sans podium en lutte libre, les athlètes de la structure régionale de formation vers le haut niveau redressent la barre et se montrent plus incisifs lors de la deuxième journée consacrée à la lutte gréco-romaine.

"Avant notre arrivée en métropole les lutteurs de la structure ont bénéficié pendant une semaine d’un stage d’apprentissage et de perfectionnement en lutte gréco-romaine. Les entraînements étaient dispensés par Alain Hassli, entraîneur national et multi médaillé international… son intervention a clairement participé aux performances de nos jeunes en lutte gréco", souligne Valentin Damour, un des coachs de l’équipe.



Trois lutteurs se sont illustrés en remportant une médaille dans leur catégorie respective :

• Léo Lebon médaillé d’argent en U-15 - 57 kg LCSJ

• Luc Vitry médaillé de bronze en U-15 - 62 kg LTTDR

• Quentin Hoarau médaillé d’argent en U-17 - 65 kg LCSJ



"L’ensemble de l’équipe a montré des choses intéressantes, que ce soit techniquement ou à travers leur état d’esprit au cours de la compétition. Maintenant il faut qu’ils enchaînent les compétitions de cet acabit pour continuer à franchir des paliers rapidement au fil de la saison" ajoute Valentin Damour.



Suite au tournoi, Quentin Hoarau et Léo Lebon ont poursuivi leur périple en Hongrie, pour un stage d’une semaine aux côtés de membres de l’équipe nationale hongroise. Le 23 novembre ils participeront à la Kolbotn Cup en Norvège, un tournoi international réputé pour le grand nombre de nations qu’il réunit.