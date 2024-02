Lutte : trois Saint-Joséphois médaillés en lutte gréco romaine

Ce week-end du 3 et 4 février 2024, a eu lieu dans l'Hexagone, le tournoi national Ranking de Rosny. En déplacement pour cette compétition, plusieurs lutteurs (U-15) de La Réunion. Résultat : trois Saint-Joséphois terminent avec une médaille d'or, une d'argent et une de bronze. Nous publions ci-dessous leur communiqué (Photo d'illustration : www.imazpress.com et comité régional de lutte)

Une médaille d’or, une d’argent et une de bronze, toutes made in LCSJ. Ce dimanche 4 février Daren Vitry (+ 85 kg), Léo Lebon (-52 kg) et Chen Mussard (- 52 kg) se sont illustrés lors de la "Rosny Cup", le premier tournoi national Ranking de 2024. Les 3 sociétaires du lutte club de Saint Joseph commencent fort en ramenant une médaille chacun sur le premier gros rendez-vous national de l’année.

L’événement organisé dans la ville de Rosny-sous-Bois (Île de France) comptait 330 participants, parmi eux des lutteurs étrangers provenant d’une douzaine de nations différentes telles que les Etats-Unis, la Bulgarie ou la Norvège.

A l’échelle nationale la première partie de saison est dédiée à la lutte gréco-romaine, une des disciplines qui composent la lutte olympique. La performance des lutteurs réunionnais est d’autant plus louable compte tenu du faible volume de pratique de cette discipline sur l’île, la grande majorité des athlètes locaux se concentrant davantage sur la lutte libre.

À une vingtaine de jours des championnats de France de lutte gréco romaine U-15, les athlètes de la sélection Réunion ont pu se mettre en confiance et jauger le niveau de leurs potentiels futurs adversaires.

Pour les coachs de l’équipe, cette compétition est "avant tout l’occasion de mettre en exergue certains axes de travail qui devront être exploités lors du championnat national" explique David Ste Marie, coach de la sélection et lutteur international mauricien. "Ce tournoi n’est qu’une étape avant les championnats de France" ajoute Chen Mussard, le lutteur de la structure de formation vers le haut niveau de Saint-Joseph et ses coéquipiers ont décidé d’extraire le maximum de bénéfices de ces rencontres, à savoir acquérir de l’expérience, améliorer leurs enchaînements et tactiques de match.

La participation à des rassemblements de cette ampleur joue également un rôle particulier dans la gestion du stress des athlètes, cette année Léo Lebon note une nette différence : "L’année dernière aux championnats de France je n’ai pas réussi à faire ma lutte, cette fois j’ai réussi à mettre en place mon travail, j’ai déstressé et c’est venu tout seul". Daren Vitry, le seul médaillé d’or de l’équipe, a largement dominé sa catégorie en remportant tous ses matchs par grande supériorité. Le lutteur concourant en + de 85 kg part confiant pour conquérir la catégorie au niveau national, "cette compétition m’a mis en confiance, ça a été une bonne préparation et ça me laisse espérer une première place pour le championnat".

Avec ces performances, 3 médailles sur 6 participants, la sélection réunionnaise peut envisager de bons résultats lors des championnats de France. Les autres sélectionnés n’ont pas démérité et ont su montrer une belle opposition (Yann Nativel et Luc Vitry (LTDDR), Quentin Hoarau (LCSJ) . Le staff technique est déjà à pied d’œuvre afin de déverrouiller certaines situations de matchs » précise David Ste Marie. Leur fin de préparation avant l’échéance a déjà commencé, elle se fait en Alsace, dans le club de Sausheim et en Allemagne. Prochain rendez-vous le 24 février à St Yriex pour les voir se confronter au haut du panier national.