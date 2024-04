Lutter contre les trafics et protéger la biodiversité : un nouveau plan d’action pour La Réunion

La conférence maritime régionale s’est réunie en préfecture le lundi 26 mars 2024, sous la présidence du préfet de La Réunion Jérôme Filippini, délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer, et la vice-présidence du capitaine de vaisseau Cyrille de Cerval, commandant de zone maritime. Cette instance réunit l’ensemble des administrations et services compétents en mer ou sur le littoral, ainsi que les autorités judiciaires de la zone, le préfet de Mayotte et l’ambassadeur chargé de la coopération dans l’océan Indien.

Quatre thématiques ont animé les travaux de cette conférence :

· La lutte contre le trafic illicite de migrants par voie maritime ;

· La maîtrise des risques en faveur de la sécurité et de la sûreté maritime ;

· La protection de l’environnement et la lutte contre la pêche illégale, non-autorisée et non-réglementée ;

· La lutte contre le trafic de stupéfiants.

- Un bilan 2023 très positif -

En matière de risques maritimes, près de 500 opérations de sauvetage et d’assistance ont été coordonnées par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS SOI).

En matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, les bâtiments des forces armées dans la zone sud océan Indien (FAZSOI) ont réalisé 10 opérations permettant la saisie de près de 7 tonnes de drogue d’une valeur marchande de 383 millions d’euros.

En matière de trafic illicite de migrants par voie maritime, 8 669 migrants ont été pris en charge à Mayotte (soit une augmentation de 8% par rapport à 2022).

Les unités de la fonction garde-côtes contribuant à l’action de l’État en mer ont enfin rempli les objectifs, tant qualitatifs que quantitatifs, du plan de surveillance et de contrôle des pêches, de l’environnement marin et des activités maritimes animé par la direction de la mer sud océan Indien (DMSOI).

- Un nouveau plan d’actions -

Lors de la conférence maritime régionale, un nouveau plan d’actions interservices a été validé, recensant les leviers d’action nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés : ressources humaines / capacitaires, entraînement / formation, mesures de coordination, mesures réglementaires, actions de coopération régionale ou bilatérale, actions de coopération avec l’autorité judiciaire.

Cette conférence maritime régionale a permis d’évoquer les défis soulevés par le besoin d’adaptation des capacités de surveillance et d’intervention aux enjeux actuels tout en soulignant, par la voie notamment de l’ambassadeur Jean-Claude Brunet, chargé de la coopération en océan Indien, l’importance de la coopération régionale pour parvenir à un niveau de sécurité et de sûreté maritimes satisfaisant.

L’ensemble de ces objectifs et des actions en découlant forme une feuille de route claire et opérationnelle, conformément aux orientations fixées par le Premier ministre, et placée sous l’égide du principe fondamental de l’action de l’État en mer, rappelé par le préfet : "sauver des vies".