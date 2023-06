Madagascar : un voyage d'affaires à Tamatave pour les entreprises reunionnaises

Le Club Export de La Réunion propose aux entreprises réunionnaises désireuses d'internationaliser leur compétences un voyage à Tamatave du 27 septembre au 3 octobre 2023. Lors de ce séjour, les entrepreneurs participeront à des rencontres économiques et d’affaires avec les sociétés et institutions malgaches. Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'au 14 juillet. Nous publions ci-dessous leur communiqué (photo : Club Export)

Le Club Export Réunion présentait ce 27 juin 2023, le programme de son prochain voyage d’affaires prévu à Tamatave car la ville en plein essor cherche à développer ses activités économiques. Une opportunité pour les entreprises réunionnaises désireuses d’internationaliser leurs compétences. Focus sur ces hauts potentiels d’échanges entre îles voisines.

Ces rencontres économiques et d’affaires se dérouleront du 27 septembre au 3 octobre à Tamatave. C’est à une vingtaine d’acteurs économiques locaux que le calendrier détaillé a été présenté par le Club Export. Au menu du séjour : des rencontres économiques, des mises en relation et des opportunités inter-régionales de co-développement avec les sociétés et institutions malgaches.

Des liens à renforcer

Depuis 1998, le Club Export Réunion, membre de la Team France Export accompagne des entreprises à l’internationalisation de leurs services. Et les relations avec Madagascar se tissent depuis 25 ans au fil des participations annuelles à la Foire Internationale Malgache

organisée à Tananarive.

"Notre proximité et la francophonie sont des atouts majeurs dans nos relations avec les Malgaches. Culturels, géographiques, humains, les liens entre nos deux nations sont denses. Ils tiennent une part importante dans l’économie puisqu’en 2022, la France était le 3e client de Madagascar et son 6e fournisseur. Le commerce bilatéral a atteint le chiffre record de 1,1 Md€ connaissant une hausse de 28 % par rapport à 2021", détaille François Mandroux, administrateur du Club export Réunion, chargé de la présentation du voyage.

En 2022, lors d’une mission de préparation, l’association loi 1901 a identifié les secteurs d’activité propices au co-développement économique dans une toute nouvelle destination aux aspects prometteurs : Tamatave.

Deuxième pôle économique de l’île voisine, Toamasina de son nom local, abrite à l’Est, le plus grand port autonome du pays, lui conférant la position de plaque tournante majeure du commerce international. Et cette situation facilite l'importation et l'exportation de diverses marchandises comme les minéraux et les produits manufacturés. De plus, Tamatave est réputée pour son activité agricole : entre vanille, café, cacao, épices, fruits tropicaux et autres produits maraîchers. Cette agriculture joue un rôle important dans l'économie locale et le secteur agro-alimentaire offre des opportunités d'investissement dans la transformation, la logistique et l'exportation.

De nombreuses opportunités identifiées

Le Club Export a d’ailleurs recensé la liste des besoins des donneurs d’ordre motivés par une coopération régionale au caractère international. Et les demandes de partenariats s’expriment dans de nombreux domaines, depuis des projets d’aménagement urbains et touristiques, tel que le projet conséquent de réfection du front de mer jusqu’aux services aux entreprises sur les volets : formation, certification et cadre juridique. L’économie circulaire notamment dans le domaine de la gestion des déchets recherche également des partenaires ainsi que l’ingénierie. L’expertise des Réunionnais en construction bioclimatique attire aussi vivement les voisins malgaches.

Côté industrie, Ambatovy, la compagnie minière d’exploitation et de transformation du nickel et du cobalt a exprimé de nombreux besoins. Le consortium Japonais et Coréen qui a investi 8 milliards de dollars pour son installation dans la région s’intéresse aux savoir-faire en maintenance industrielle, formation technique, froid et climatisation, sécurité informatique, piping, travaux en milieu contraints.

Les places étant limitées, les entrepreneurs réunionnais candidats au voyage d’affaires ont jusqu’au 14 juillet pour s’inscrire en ligne à l’adresse suivante : clubexport-reunion.com.

Le Club Export Réunion se tient à leur disposition pour leur exposer les atouts et opportunités du séjour.