La houle déferle sur les côtes ouest et sud de l'île, la prudence est de mise

La houle attire les plus curieux ce samedi 17 août 2024. Pourtant, avec la vigilance jaunes vagues - submersion toujours en vigueur, sur les côtes entre Le Port et Saint-Philippe, Météo France appelle à la prudence. La vigilance ayant été mise en plus ce vendredi 16 août 2024 à partir de 21h00, elle devrait possiblement se calmer ce dimanche vers 6h00. Pour le moment, la houle attend les 3,50 mètres à 4 mètres. Elles pourraient atteindre les 7 mètres dans le courant de ce week-end. La ville de Saint-Paul a de son côté pris des arrêtés municipaux interdisant la baignade, toutes les activités nautiques, l'accès aux plages et au littoral sur l’ensemble de son territoire ainsi que sur le Débarcadère (Photo : rb/www.imazpress.com)

Une vigilance jaune vagues-submersion est en cours entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par Saint Pierre, depuis ce vendredi soir.

Pour le moment, Météo France relève une houle de Sud-Ouest entre 3 mètres 50 et 4 mètres entre la Pointe des Galets et la Pointe de la Table en passant par la Pointe au Sel ainsi qu'une alizé de Sud-Est modéré à assez fort. Un spectacle qui attire les curieux ayant dégainés leurs smartphones pour immortaliser ce spectacle impressionnant.

Mais Météo France rappelle : "la plus grande prudence est donc recommandée en bord de mer".

Sur la côte ouest, plus précisément aux Roches Noires, les vagues sont impressionnantes. Regardez

Au Gouffre de Saint-Leu, les vagues sont menaçantes. Regardez

