À La Réunion, il y a plus de décès et moins de naissances depuis 2022

Au 1er janvier 2023, la population réunionnaise est estimée à 873.100 habitants. Selon les derniers chiffres de l'Insee, en 2022, à La Réunion, les décès augmentent nettement par rapport à 2019, avant la crise sanitaire. Ainsi, 6.410 personnes résidant sur l’île sont décédés, soit 1.350 de plus qu’en 2019. La hausse des décès résulte du vieillissement de la population, mais est amplifiée par la crise épidémique liée à la Covid-19. Dans le même temps, après une hausse en 2021, le nombre de naissances diminue de nouveau en 2022 : 13.210 bébés de mères domiciliées sur l’île sont nés, soit 270 de moins qu’en 2021 (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

De janvier à septembre 2023, 4.040 personnes sont décédées à La Réunion, toutes causes confondues, soit nettement moins qu’entre janvier et septembre 2022 (-19 %, soit −60 décès). Cependant, le nombre de décès reste malgré tout plus élevé par rapport à la même période de 2019 (+7,4 %, soit +280 décès).

Entre janvier et septembre 2023, 9.870 enfants sont nés de mères domiciliées à La Réunion, soit 400 de moins qu’entre janvier et septembre 2022 (-4 %). Au niveau national, le nombre de naissances baisse de façon encore plus marquée (-7 %).

- Le solde naturel, qui porte toujours la croissance de la population réunionnaise, se réduit -

La population de La Réunion est estimée à 873.100 personnes au 1er janvier 2023. Entre 2013 et 2023, elle augmente de 0,4 % en moyenne par an, à un rythme supérieur à celui de la France métropolitaine (+0,3 %). La croissance de la population de l’île est cependant moindre que par le passé.

En effet, si le solde naturel, différence entre le nombre de naissances et de décès, porte toujours la croissance de la population réunionnaise, il diminue sensiblement depuis dix ans. En 2022, il atteint ainsi son niveau le plus faible depuis 1950 : le nombre de décès augmente, alors que les naissances repartent à la baisse.

Quant au solde migratoire, différence entre les arrivées sur l’île et les départs, il est déficitaire depuis le milieu des années 2010.

- Entre 2019 et 2022, une plus forte hausse des décès à La Réunion qu’ailleurs -

En 2022, 6 410 personnes domiciliées à La Réunion sont décédées (figure 2). Le nombre de décès augmente de façon importante par rapport aux années précédentes : +660 par rapport à 2021 et +1 350 par rapport à 2019.

La Réunion est le département français où la hausse des décès entre 2019 et 2022 est la plus forte (+25 %). Dans l’Hexagone, les décès croissent de manière plus mesurée (+10 %). Dans les autres DOM, ils augmentent également mais moins qu’à La Réunion : de +16 % en Guyane à +23 % à Mayotte. C’est l’année précédente, soit entre 2019 et 2021, que la hausse des décès était la plus marquée dans les autres DOM [Sui-Seng, 2022 ; pour en savoir plus (6)].

La hausse importante du nombre de décès à La Réunion s’explique avant tout par la poursuite du vieillissement de la population : les baby-boomers des années 1950 arrivent depuis quelques années à des âges plus élevés où la mortalité est plus forte. De fait, les décès se situent maintenant à un niveau élevé en comparaison des décennies 1990 (3 400 décès par an en moyenne), 2000 (4 000 décès par an) et 2010 (4 500 décès par an).

En 2022, le contexte de la crise épidémique accentue le phénomène. En effet, la pandémie de la Covid-19 s’est poursuivie avec le variant Omicron. Très contagieux, il s’est propagé en fin d’année 2021 et en 2022, maintenant les décès à un niveau élevé en 2022. En particulier, les décès ont particulièrement augmenté au premier trimestre de l’année.

Comme au niveau national, la hausse de la mortalité touche davantage les populations les plus âgées. Entre 2019 et 2022, les décès de personnes âgées de 75 ans ou plus augmentent le plus fortement (+35 %, soit 960 décès de plus qu’en 2019). Cette tranche d’âge concentre 71 % de la hausse des décès observée à La Réunion sur cette période. Pour les 65-74 ans, la hausse des décès est moins forte (+28 %, soit 77 décès de plus). A contrario, comme au niveau national, le nombre de décès de personnes de moins de 50 ans est quasiment stable par rapport à 2019.

Par ailleurs, la mortalité infantile reste à un niveau élevé à La Réunion : 6,7 décès pour 1 000 enfants nés vivants, soit près de deux fois plus que dans l’Hexagone (3,7 ‰). Cela pourrait s’expliquer par des conditions socio-économiques moins favorables sur l’île, davantage de facteurs à risque pesant sur les grossesses, et une entrée plus tardive des femmes enceintes dans le parcours de santé prénatale.

En outre, la mortalité infantile ne baisse plus à La Réunion depuis le début des années 1990. Elle reste stable dans l’Hexagone depuis 2005. Elle est cependant un peu moins élevée à La Réunion que dans les autres DOM : 7,2 ‰ en Martinique, 8,2 ‰ en Guadeloupe et en Guyane et 8,9 ‰ à Mayotte.

- En 2022, l’espérance de vie recule notamment pour les femmes -

En 2022, à La Réunion, l’espérance de vie à la naissance s’élève à 83,3 ans pour les femmes et à 76,9 ans pour les hommes.

Du fait du surcroît de mortalité liée à la crise sanitaire, les femmes perdent 1,2 année d’espérance de vie par rapport à 2019 et les hommes 0,4 an.

En 2022, en France métropolitaine, l’espérance de vie diminue légèrement par rapport à 2019, pour les hommes comme pour les femmes (-0,4 ans). L’espérance de vie y reste plus élevée qu’à La Réunion, de 2,5 ans pour les hommes et de 2 ans pour les femmes.

Malgré le recul ponctuel de l’espérance de vie, la population réunionnaise vieillit. En 2023, 20 % des habitants ont 60 ans ou plus, contre 14 % dix ans plus tôt.

La population de l’île reste cependant jeune par rapport à celle de l’Hexagone et des Antilles. La Réunion est ainsi le troisième département le plus jeune de France, après Mayotte et la Guyane. Les moins de 20 ans forment 29 % des habitants de l’île et sont encore près de 1,5 fois plus nombreux que les seniors. Dans l’Hexagone, les jeunes sont un peu moins nombreux que les seniors (23 % de la population contre 28 %).

- En 2022, les naissances diminuent malgré une fécondité toujours élevée -

En 2022, 13 210 bébés sont nés à La Réunion, soit 270 de moins qu’en 2021 (-2,0 %). Depuis 2008, les naissances diminuent à La Réunion, à l’exception d’une légère hausse en 2012 et 2021. En France métropolitaine, le nombre de naissances est au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En particulier, le nombre de naissances baisse de 2,2 % en 2022 par rapport à 2021.

Le nombre de naissances dépend à la fois du nombre de femmes en âge de procréer et de leur fécondité. Or, la population féminine de 25 à 34 ans, âges où le taux de fécondité est le plus élevé, diminue depuis 2000 à La Réunion.

En revanche, l’indicateur conjoncturel de fécondité reste nettement plus élevée à La Réunion que dans l’Hexagone (2,49 enfants par femme contre 1,80). Il est le plus élevé des départements français, après Mayotte et la Guyane et juste. devant l’Essonne et le Val-d’Oise. Il est stable à La Réunion depuis le début des années 1990, alors qu’il baisse au niveau national depuis 2011.

Les Réunionnaises ont leurs enfants plus tôt qu’au niveau national. En 2022, l’âge moyen à la maternité s’élève à 29,4 ans sur l’île, soit 1,7 an de moins que dans l’Hexagone. Mais comme en France métropolitaine, les mères réunionnaises d’aujourd’hui mettent leurs enfants au monde plus tard que leurs aînées : au début des années 1990, elles accouchaient en moyenne à 27 ans.

En 2022, 210 bébés sont nés de mères mineures, soit 1,6 % des naissances. Cette part est stable par rapport à 2021, mais reste cinq fois plus élevée qu’en France métropolitaine.