Mangues et letchis : gourmets (et gourmands) réjouissez-vous, la saison s'annonce juteuse

Nous sommes seulement début octobre que les mangues sont déjà présentes sur les étals des marchés de La Réunion. Autre fruit annonciateur de l'été et qui donne un avant-goût des fêtes, le letchi. S'il est encore loin d'être sur les tables des Réunionnais, la saison s'annonce "prometteuse", assurent les agriculteurs. Bien meilleure que l'année passée en tout cas. Reste maintenant à la météo de ne pas jouer les trouble-fête, car si le temps s'en mêle, cela pourrait impacter les productions (Photo : www.imazpress.com)

Selon la Chambre d'agriculture, que cela soit pour le petit fruit rouge ou les mangues, "la saison est assez prometteuse", confirme Frédéric Vienne, son président.

"Les conditions climatiques sont assez favorables avec un temps assez sec, ce qui a permis la floraison et la nouaison (développement du fruit) des fruits", ajoute-t-il.

- Des mangues très précoces -

"La saison des mangues a bien débuté, avec la récolte actuelle des variétés Josée et Caro sur des parcelles situées à l'ouest de l'île, entre Grand Fond, Saint-Gilles et La Saline", confirme Éric Lucas, technicien à la Chambre d'agriculture.

Si les mangues sont déjà sur les étals, c'est que "la saison a commencé précocement" indique le président de la Chambre d'agriculture.

"Une avance que l'on peut mettre sur le compte du changement climatique."

Et cela se constate sur le marché de gros de Saint-Pierre où actuellement les mangues sont vendus à 10 euros le kilo – en gros.

"Cela fait deux mois qu'il y a des mangues sur le marché de gros mais là ça commence à se préciser encore plus", souligne Jean-Max Payet, directeur du marché de gros à Saint-Pierre.

Selon lui, "c'est une bonne saison qui se profile, après quid des aléas climatiques. Nous ne sommes jamais à l'abri de quelque chose".

Si les prix sont encore chers, Jean-Max Payet le concède, "ils devraient baisser d'ici la mi-novembre".

Dans le sud, "la récolte devrait débuter en novembre. Le pic de production est prévu pour janvier et février", précise Éric Lucas.

"Quant à la mangue Américaine, les premiers fruits devraient être récoltés vers la mi-novembre et seront largement disponibles pendant la période de Noël", ajoute-t-il.

- Et des letchis bien fleuris -

Les pieds de letchis eux aussi sont également déjà bien en fleur. À La Montagne, il ne suffit que de lever les yeux pour y apercevoir les fruits déjà bien verts.

Tous "les signes indiquent une bonne récolte cette année, bien meilleure que celle de l'année dernière", souligne Éric Lucas de la Chambre d'agriculture.

L'un des signes est d'ailleurs donné par les abeilles. "La miellée de letchis a été satisfaisante, ce qui montre que les abeilles ont bien travaillé, et les fruits sont déjà noués."

Cette année, la Chambre et les agriculteurs espèrent dépasser les 4.000 tonnes. "Nous souhaitons que la pluie revienne dans le sud et l'est de l'île, mais de manière modérée, afin de favoriser la croissance des jeunes fruits et d'éviter leur éclatement."

Cependant, la sécheresse dans les zones de production, notamment dans le sud et surtout l'Est, reste une préoccupation majeure pour les producteurs", précise-t-il.

Le principal risque est le phénomène d'éclatement des fruits. "En effet, si une période de pluies importantes survient après la sécheresse, le risque d'éclatement des fruits augmente considérablement, avec des pertes pouvant atteindre plus de 80 % des fruits dans une parcelle".

"Une pluie abondante d'au moins 15 mm sur deux jours peut suffire à faire éclater les jeunes fruits de letchis. Ce risque est particulièrement présent dans les secteurs de Saint-Benoît à Sainte-Suzanne en raison de la sécheresse en cours", ajoute le technicien de la Chambre.

Pour atténuer ce risque, les producteurs investissent dans des systèmes d'irrigation afin d'assurer leurs récoltes, mais ces équipements restent coûteux et ne sont pas accessibles dans tous les secteurs.

De plus, "notamment dans le sud. Il ne faut pas qu'il y ait trop de vent sinon ça brûle les feuilles et fait tomber les fruits en fleur", précise Frédéric Vienne.

- Mais attention à la mouche des fruits -

Si la saison pour l'heure s'annonce bonne, une question persiste. "Quelle sera la pression phytosanitaire cette année, notamment concernant les mouches des fruits ?", se demande Éric Lucas.

"Jusqu'à présent, elle semble gérable. Cependant, le retour du temps humide et les fortes chaleurs favorisent leur présence et les dégâts qu'elles causent. Nous avons déjà observé des vergers perdants plus de 50 % de leurs fruits à cause des piqûres de mouches", alerte le technicien de la Chambre d'agriculture.

"Les propriétaires de jardins jouent un rôle crucial dans la limitation des populations de mouches. Il est essentiel de ramasser systématiquement les fruits tombés des arbres et de les placer dans un sac poubelle noir, à laisser au soleil pendant au moins deux jours", conseille-t-il.

Ce n'est qu'après cette étape "qu'ils peuvent être éliminés dans le composteur ou les déchets verts".

Les communes ont également une responsabilité. "Elles doivent collecter les fruits des badamiers et des manguiers tombés sur la voie publique pour les enlever car une seule mouche des fruits peut pondre plus de 400 œufs, ce qui amplifie rapidement le problème", rappelle le technicien.

