Ce mardi 13 août 2024, à part quelques nuages timides qui traînent sur la façade est de l'île au réveil, le matin s'annonce radieux, avec un grand soleil d'après matante Rosina .Les après-midi, les nuages s'installent sur le nord et se laissent porter vers le littoral. Les cirques et les principaux sommets ont encore de belles éclaircies. Il fait un peu plus chaud dans les hauts, ça promet une douce journée. (photo rb/www.imazpress.com)