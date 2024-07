Quelques averses le matin, puis soleil

Au réveil, Matante Rosina pense qu'il risque de pleuvoir un peu entre Sainte-Marie et Saint-Philippe ce mardi 16 juillet 2024, mais ne vous inquiétez pas rassure-t-elle, le reste de la matinée sera ensoleillé ! L'après-midi, les nuages envahissent les pentes et montent un peu plus haut que la veille, touchant même le sommet du Piton de la Fournaise de temps en temps. Ils s'installent dans la région de Saint-Pierre en fin de journée et répandent un peu de farine sur les pentes du Volcan. Le vent d'Est perd de sa force petit à petit. (photo rb/www.imazpress.com)