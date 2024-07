Matante Rosina annonce un beau soleil malgré quelques petits nuages à certains endroits ce mardi 23 juillet 2024. Tout au long de la journée, les nuages se forment sur les pentes et dans les terres avec quelques gouttes de pluie qui tombent du côté nord-ouest. Les précipitations atteignent les côtes, de Saint-Paul à Saint-Benoît. Le soleil a décidé de briller dans le sud. Matante Rosina note une légère brise dans le sud sauvage et dans l'est. (photo vs/www.imazpress.com)