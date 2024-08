Matante Rosina espère qu'une bonne pluie va tomber ce mardi 27 septembre 2024. Malheureusement, ce ne sont que quelques gouttes qui intéressent l'est. Ailleurs et même dans les cirques, les éclaircies sont fréquentes. Le vent souffle toujours et il rafraichit l'atmosphère. La mer est encore bien agitée. (photo rb/www.imazpress.com)