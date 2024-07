Matante Rosina annonce une belle journée pour ce mardi 9 juillet 2024. Les nuages se font rares aujourd'hui sauf évidemment dans l'après-midi où ils se développent un peu sur les pentes de l'île. Plus tard, les nuages peuvent descendre vers le bord de mer sur le nord-ouest et le nord. Les cirques et les sommets restent bien ensoleillés. Matante Rosina vous souhaite une bonne journée. (photo vs/www.imazpress.com)