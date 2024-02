Mardi gras : le dernier jour de plaisir avant le carême

Carnaval et bon repas

Le Mardi gras, fêté ce mardi 13 février 2024, était autrefois une fête païenne. Adoptée par les catholiques, elle est aujourd'hui connue comme le dernier jour "d'excès" avant de débuter la période de carême et donc de repas "maigres" (Photo : www.imazpress.com)

Superhéro.ine.s, prince.sse.s ou encore pirates : les cours d'école sont particulièrement colorées en ce mardi gras. Les enfants, encore féru.e.s de cette célébration, prennent plaisir à parader dans les rues dans leurs plus beaux déguisements avant de passer à la pause crêpe. Mais d'où vient cette tradition ?

Le Mardi gras n'a pas toujours été reliée à la religion catholique. En effet, cette fête païenne trouve ses origines dans la Mésopotamie antique, où elle servait à célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps, au cours du mois de février. Elle était connue pour célébrer le dieu Dionysos, dieu du vin et de la végétation chez les Grecs et connue comme une fête de purification chez les romains sous le nom de lupercales.

Pendant cette période et chez les deux peuples, les déguisements étaient déjà présents. Entre défilés et représentations théâtrales : tout est permis mais seulement pendant quelques jours. Les maîtres se déguisent en serviteurs et vice-versa, il n'était pas impossible que certains maîtres servent leurs esclaves pendant cette période.

- Ôter la viande -

C'étaient aussi une période de festin avant une grande privation, mais pas pour des raisons religieuses. Pour rappel, le mot carnaval provient du latin "carne levare", qui veut dire ôter la viande. À l'époque les Romains étaient pour la plupart des agriculteurs qui, pendant l'hiver, devaient se nourrir de réserves de nourriture stockées. Vers le mois de février et mars, ces réserves arrivaient au plus bas alors les habitants faisaient les derniers repas avant de passer à la privation.

Arrivé au Moyen-âge, L'Église catholique qui au départ rejette ces fêtes païennes, fini par se faire une place. Au même moment, le jeûne de 40 jours et Pâques sont mis en place, le carnaval prend tout son sens. Le but dans l'adoption de cette célébration est de permettre aux catholiques de se détendre avant une longue période de jeune. Le mardi gras survient toujours 47 jours avant Pâques avant les 40 jours de carême catholique.

Cette année, bien que la période de 47 jours entre mardi gras et Pâques soit respectée, plusieurs évènements religeux se chevauchent.

C'est le cas de la période de carême catholique et celle du ramadan - qui devrait commencer le 10 mars prochain -, mais aussi le mercredi des Cendres avec la Saint-Valentin. Ce dernier évènement qui risque de changer les plans d'une soirée romantique…

cn/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com