Masterclass sur la cuisine péi : entre la Chambre d'agriculture et la Chambre de métiers, ça sent le roussi

Coup de chaud et presse évincée

Depuis ce mercredi 24 septembre 2024, est organisée au CFA de Sainte-Clotilde - dont la Chambre de métiers (CMA) gère la structure -, une masterclass dédiée à la transmission de la cuisine péi. Un événement organisé non pas par la CMA mais par la Chambre d'agriculture de La Réunion. Mais voilà, alors que nous avions prévu de vous faire saliver avec un reportage sur la préparation de bons kari et rougails préparés par les chefs, l'invitation de la presse a été annulée. Incident, problème technique ? Non, surtout un souci d'entente entre les deux chambres consulaire (Photo : www.imazpress.com)

"Mercredi soir, la CMA nous a contacté pour nous préciser qu'elle ne souhaitait pas que l'événement soit médiatisé", informe, dépitée, la Chambre d'agriculture ce jeudi 26 septembre 2024. L'invitation est "annulée ou reportée à une date ultérieure" dit encore le mail de la Chambre verte.

Contactée par Imaz Press, la Chambre de métiers explique que "ce n'est pas nous qui avons décidé d'annuler cela".

La "Chambre de métiers n'était pas au courant de l'invitation de la presse et le président n'étant pas là, ils ont pris (la Chambre d'agriculture – ndlr), la décision ou l'initiative d'appeler la presse pour annuler".

"Pour nous cette Masterclass était une première et on s'est dit on va attendre avant d'inviter la presse" ajoute la Chambre consulaire.

La CMA dit encore "c'était une première au niveau de la cuisine mais il y en aura d'autres et le président voulait que l'on fasse quelque chose de plus grandiose". Donc acte !

Si la Masterclass a donc bien eu lieu de mercredi à vendredi, avec 12 artisans cuisiniers, trois stagiaires issus de la formation continue de la CMA et des cuisiniers Seychellois, sous la houlette du chef artisan cuisinier Danylo Taïlamé, la presse n'a donc pas pu en faire l'écho.

La Masterclass avait pourtant pour objectif de "préserver les racines gustatives de La Réunion, transmettre le savoir-faire d'antan pour que les jeunes générations et professionnels puissent continuer à porter haut les saveurs de notre île".

Reste à savoir comment la Chambre de métiers compte atteindre cet objectif en étouffant toute médiatisation.



