Maurice : la Cour suprême dépénalise les relations entre deux hommes

Une belle avancée pour les droits humains : à Maurice, une loi ciblant les hommes homosexuels a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour Suprême ce mercredi 4 octobre 2023. Jusqu'ici, il était en effet interdit pour deux hommes adultes consentants d'avoir des relations sexuelles (Capture d'écran Human Dignity Trust)

"L'affaire, intentée par Abdool Ridwan Firaas Ah Seek avec le soutien du Human Dignity Trust, contestait la constitutionnalité de l'article 250 du Code pénal mauricien, qui remontait à 1838. Cette disposition criminalisait la sodomie et toute personne reconnue coupable pouvait encourir une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement" détaille l'association Human Dignity Trust, qui se bat pour la décriminalisation de l'homosexualité à travers le monde.

La plainte avait été déposée en 2019.

Les juges de la Cour suprême ont souligné le droit à la non-discrimination protégé par la Constitution. "Existe-t-il des raisons valables pour que l'État discrimine le plaignant ayant des rapports sexuels par la seule manière qui lui est offerte ? La présente affaire concerne les aspects les plus privés et intimes de l’identité des hommes homosexuels, à savoir la manière dont ils ont des rapports sexuels. En conséquence, il doit exister des raisons particulièrement sérieuses pour que l'État intervienne à juste titre dans la manière dont les hommes homosexuels choisissent d'avoir des rapports sexuels consensuels en privé" a détaille la Cour.

Les juges ont aussi reconnu que l’orientation sexuelle était "naturelle et innée", ne pouvait être "modifiée" et qu’il s’agit d’une "variante naturelle de la sexualité".

"Recevoir ce jugement en ma faveur est un énorme soulagement. À partir d’aujourd’hui, en tant que citoyen et être humain, je suis libre d’aimer qui je veux sans crainte. Surtout, cela signifie aussi que les prochaines générations pourront pleinement et librement embrasser leur sexualité sans craindre d’être arrêtées. Cette victoire est sans aucun doute une étape majeure vers la pleine inclusion de notre communauté dans la société mauricienne" a déclaré Abdool Ridwan (Ryan) Firaas Ah Seek, plaignant et actuel président du Collectif LGBT Arc-en-Ciel, auprès de Human Dignity Trust.

L’homosexualité reste criminalisée dans au moins 67 pays.

