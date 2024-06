Mayotte : 28 nouveaux cas de choléra signalés

Entre le 5 et le 11 juin 2024, 28 cas de choléra ont été signalés à Mayotte, portant à 166, le nombre total de cas recensés dans le département depuis le 18 mai. Parmi ceux-ci, 145 ont été acquis localement et 21 importés. Deux foyers actifs sont présents dans la commune de Mamoudzou : Passamainty et un nouveau foyer à Tsoundzou 1 (8 cas de choléra en une semaine. 15 cas graves ont nécessité des soins de réanimation et 2 décès ont été enregistrés. Nous publions le bilan de Santé publique France.

Parmi les 28 cas détectés dans la semaine du 05/06/2024 au 11/06/2024, 21 cas (75 %) résidaient dans la commune de Mamoudzou et 5 dans la commune de Koungou. Les autres cas non représentés sur la Figure 3 étaient des cas importés, ayant été dirigés directement vers le CHM sans transit sur le territoire.

Les 21 cas enregistrés dans la commune de Mamoudzou au cours de la dernière semaine sont localisés principalement dans 2 foyers actifs dont les derniers cas ont été enregistrés le 11 juin : Passamainty (9 cas) et le nouveau foyer de Tsoundzou 1 avec 8 cas de choléra enregistrés en une semaine. Les 4 autres cas sont localisés dans trois différents endroits de la commune. Au total, 49 cas de choléra ont été enregistrés dans la commune de Mamoudzou, soit 29 % de l’ensemble des cas enregistrés à Mayotte depuis le premier cas détecté le 18 mars.

Les 5 cas de choléra enregistrés à Koungou ont été détectés les 5 et 6 juin et aucun nouveau cas n’a été enregistré dans cette commune depuis le 6 juin. Au total 82 cas ont été enregistrés dans la commune de Koungou, soit 49 % de l’ensemble des cas enregistrés à Mayotte depuis la réintroduction de la maladie sur le territoire.

Le foyer de Mtsangamouji compte, depuis le premier cas identifié le 7 mai, un total de 16 cas. Aucun nouveau cas n’a été signalé dans ce foyer depuis le 26 mai.

Au cours de la semaine du 05 au 11 juin, 5 cas autochtones sans lien avec les foyers épidémiques connus ont été enregistrés dans 4 endroits différents dont 3 situés dans la commune de Mamoudzou. Les investigations sont en cours pour établir les liens épidémiologiques de ces nouveaux cas avec des cas connus des foyers épidémiques ou avec un cas importé.