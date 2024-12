Mayotte : annulation des vols Air Austral jusqu'au jeudi 19 décembre

À Mayotte, où le cyclone Chido a frappé l'archipel, l'aéroport est fermé jusqu'à nouvel ordre. Tous les vols jusqu’au jeudi 19 décembre 2024 inclus de et vers Mayotte sont annulés. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Air Austral (Photo : www.imazpress.com)

Nous invitons les passagers impactés par ces annulations à ne pas se présenter à l'aéroport, une solution de report leur sera communiquée dès confirmation de réouverture de l’aéroport aux vols civils par les autorités et reprise du programme des vols de la compagnie. Air Austral les remercie pour leur compréhension dans cette situation inhabituelle et indépendante de sa volonté.



Toute la compagnie est mobilisée afin de garantir le meilleur service à ses passagers et de limiter l’impact des perturbations. La compagnie informera régulièrement sa clientèle de toute nouvelle évolution et nouveaux ajustements de son programme des vols.



Face à cette situation exceptionnelle, la compagnie a mis en place des mesures commerciales spéciales, applicables pour les passagers ayant des vols de / vers Mayotte jusqu’à la réouverture de l’aéroport.

- Possibilité de modification sans frais/pénalités sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage pour un report de voyage jusqu’au 28 février 2024

- Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire) , dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.

- Possibilité de remboursement sans frais selon les procédures de remboursement habituelles

- Possibilité de mise en avoir la valeur totale du billet. Cet avoir sera valable 1 an à compter de sa date d’émission. Il est à réutiliser sur les vols opérés par Air Austral.

Cet avoir sera remboursable au bout d’un an s'il n'est pas utilisé avant sa date d'expiration, la demande de remboursement devra se faire un jour avant sa date d’expiration.

Informations pratiques



Dans tous les cas, il est impératif de suivre les recommandations suivantes :



- Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur http://www.air-austral.com/preparer-mon-vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique Ma Réservation.



- Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail) auprès d’Air Austral ou directement auprès de son agence de voyage. En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien été indiqués à la compagnie.



- Rester à l’écoute des médias. Des points réguliers d’information seront effectués.