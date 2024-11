Joseph Rivière accuse les migrants de "torturer les animaux" et "agresser les femmes et vieillards" à La Réunion et Mayotte

Ce mercredi 13 novembre 2024, le député RN de La Réunion Joseph Rivière a pris la parole à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement. Ce dernier à accentué son oratoire sur l'immigration illégale en provenance des Comores à La Réunion et à Mayotte. Ils "s'organisent en contre société, traquent les animaux sauvages, volent, torturent les animaux domestiques et agressent les femmes et les vieillards", a-t-il déclaré, interpellant le ministre de l'Intérieur (Photo : www.imazpress.com)

"Depuis l'entrée en fonction du gouvernement, vous faites de l'immigration votre cheval de bataille", a-t-il débuté, interpellant le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau.

Le député accusant les Comores d'avoir "déclaré une guerre à la France en déversant toute leur immigration à Mayotte, et par ricochet à la Réunion".

"Les eaux de Mayotte sont une vraie passoire, la prison de Majicavo regorge de criminels dont 27 ont été transférés à La Réunion."

"Ces personnes en situation irrégulière errent dans nature, squatte nos ravine et s'organisent en contre-société, traquent les animaux sauvages, volent, torturent les animaux domestiques et agressent les femmes et les vieillards", poursuit-t-il.

Interpellant l'éexécutif, Joseph Rivière a déclaré. "Monsieur le ministre, au nom du peuple français, pourriez vous intégrer le fait que les Outre-mer ne sont pas la poubelle de la République. Quand allez-vous arrêter de subventionner les Comores."

Lutte contre l'immigration illégale | Accusant les Comores d'avoir "déclaré une guerre à la France en déversant toute leur immigration à Mayotte, et par ricochet à la Réunion", Joseph Rivière (RN) demande au Gvt de couper les subventions à cet État.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/lnBF2wSk6c — Assemblée nationale (@AssembleeNat) November 13, 2024

Nicolas Daragon, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la Sécurité du quotidien lui a répondu au nom du gouvernement.

Il a répondu. "Depuis janver 2024, le gouvernement doit remettre un rapport que noyus présenterons, évoquant des moyens techniques et humains supplémentaires pour lutter contre l'immigration."

Le ministre a insisté : "es étrangers délinquants ou criminels, vous savez où ils doivent se trouver : dehors !".

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com