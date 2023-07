Mayotte : l'application des restrictions d'eau contrôlée

A la demande du Préfet de Mayotte, les services de l’Office français de la biodiversité (OFB) et les agents des forces de l’ordre du territoire opèrent des contrôles des usages de l’eau dans l'archipel frappé par la sécheresse "Ces contrôles visent à vérifier le respect de l’arrêté préfectoral portant sur les interdictions et la limitation provisoire de certains usages de l’eau" indique la préfecrure de Mayotte dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Mayotte photo RB/www. imazpress.com)

"La préservation de la ressource en eau est un enjeu fondamental à Mayotte dans un contexte de changement climatique et de fortes pressions sur les écosystèmes. L’année 2023 est en effet marquée par une nouvelle sécheresse.

Afin de limiter la pénurie en eau dans le département, le Préfet a édicté des mesures d’interdiction et de limitation de l’usage de l’eau. Une attention particulière doit ainsi être portée sur certaines activités très consommatrices en eau comme :

- le lavage des véhicules (hors des stations de lavage), des bateaux de plaisance par les particuliers ainsi que les bâtiments, façades, terrasses et cours

- l’arrosage des jardins potagers (sauf entre 18h00 et minuit) et des espaces verts

- le remplissage ou le maintien au niveau des piscines privées.

Des contrôles interservices ont été réalisés avec les policiers municipaux des communes de Mamoudzou, Sada, Acoua, Mtsangamouji, Chiconi, Bandraboua, Mtsamboro, Tsingoni, Dembeni, Koungou et de la Communauté des Communes du Sud (CCSUD). D’autres ont été également effectués avec les effectifs de gendarmerie mobile en amont des captages d’eau potable.

Cette séquence de contrôles renforcés a permis d’effectuer 70 contrôles et de relever en flagrance 9 contraventions pour non-respect des prescriptions au titre de l’arrêté préfectoral de limitations des usages de l’eau.

- Une coopération interservices exemplaire -

La Direction des outre-mer de l’Office Français de la Biodiversité continue de renforcer régulièrement ses effectifs d’inspecteurs de l’environnement à Mayotte avec l’appui des équipes de La Réunion.

Au total, 8 inspecteurs de l’environnement de l’OFB, 13 policiers municipaux de 13 communes et 6 gendarmes se sont mobilisés pour ces opérations qui sont amenées à se renouveler régulièrement.