Mayotte : l'arrêté autorisant de tuer par armes à feu des chiens errants définitivement annulé

Revirement dans l'affaire de traque des chiens errants à Mayotte. Le 21 mars 2022, le préfet avait autorité l'utilisation d'armes à feu pour tuer les chiens errants. Plus d'un an après, ce mercredi 15 novembre 2023, le tribunal administratif a décidé de désavouer le préfet Thierry Suquet, annulant définitivement l'arrêté pris. Il est donc désormais illégal de tuer à coups de fusil les animaux errants dans l'île sœur (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

"L’association Stéphane Lamart se réjouit de cette décision qui va vraiment dans le bon sens et reste attentive à ce qu’il se passe dans les territoires d’outre-mer concernant la protection animale."

Cette décision fait suite à la saisine du tribunal administratif par l'association Stéphane Lamart "Pour la défense des droits des animaux" et son avocat maître Patrice Grillon. Le préfet devra également verser la somme de 1.500 euros au titre des frais judiciaires à l'association.

L'association de défense animale s'opposait fermement à l'arrêté du 21 mars 2022 pris par le préfet de Mayotte dans lequel il autorisait les "mises à mort par armes à feu des chiens errants sur le territoire".

"Comment est-il possible qu'un haut fonctionnaire puisse avoir une telle attitude absurde consistant à employer les armes pour tirer sur tout ce qui bouge, en l'occurrence des chiens ?", s'est insurgé Stéphane Lamart, président fondateur de l'association.

À l'époque, en mars 2022, l'association demandait à la préfecture que "ces animaux soient capturés, placés en fourrière et qu'ils y restent quelques jours (correspondant au délai de fourrière) afin que leur propriétaire ait le temps de venir les récupérer. Quant à ceux non réclamés, il demandait qu'ils puissent être transférés dans des refuges pour animaux, en vue d'y être adoptés ; et qu'en dernier recours, si hélas, le chien capturé présente des caractéristiques de dangerosité confirmée par un vétérinaire, qu'il puisse être euthanasié dans les règles de l'art et en douceur et rappelle qu'il existe des obligations sur le plan juridique qui doivent être respectées".

