Mayotte : la Légion étrangère et les FAZSOI mobilisées pour la distribution d’eau

L'armée se mobilise aux côtés de la sécurité civile et des forces de sécurité intérieure pour lancer la distribution d’eau à Mayotte suite à la sécheresse que subit l’archipel. Le détachement de Légion étrangère de Mayotte (DLEM) ainsi que les Forces armées dans la zone-sud de l’Océan indien (FAZSOI) et leur base navale stationnée à Mayotte, vont débuter prochainement la distribution d’eau auprès des populations concernées, en lien avec la préfecture et les services de l’État concernés (Photo d'illustration AFP)