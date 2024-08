Cap Lahoussaye : ballet aquatique pour une baleine et son baleineau

Une baleine et son baleineau se sont livrés à un ballet aquatique plein de grâce et de douceur ce mardi 20 août 2024 au large du Cap Lahoussaye (Saint-Paul). Circonvolutions, cercles et sauts ont été capturés par l'un de nos fidèles internautes. Merci à lui de nous faire partager ce spectacle (Photo et vidéo Emmanuel Adrien)

Pour rappel, l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2021 (n°2021-1306) comporte des règles précises de distance, de vitesse d’approche, de jauge de fréquentation et d’horaires d’observation.

