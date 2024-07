Le dispositif "Balène ter la" pour ne manquer aucune baleines même à bord du bus

La grande période de vacances scolaires bat déjà son plein dans l'île, l'occasion pour les petits et les plus grands de profiter de sorties pour admirer le paysage de La Réunion et plus particulièrement de profiter des spectacles de baleines. Pour ne rater aucun saut spectaculaire de cétacés, la Semto et Globice Réunion se sont associés pour l'opération "sur la route des baleines avec Kar'ouest", ce vendredi 12 juillet 2024. Le but : allier préservation de l'environnement et observation des baleines depuis le littoral ouest (Photo : sly/www.imazpress.com)

L’hiver austral signe le début des vacances dans l’île… mais aussi le début de la saison des baleines. Parmi les nombreuses activités possibles pour admirer ces cétacés telles que les sorties bateaux ou encore les mises à l’eau, la moins dangereuse et celle prônée par les associations de défenses des animaux marins, reste l’observation depuis les côtes.

Pour permettre de repérer plus facilement les géants des mers, Globice Réunion a lancé son application "Balèn terla", qui recense chaque jour l’apparition des cétacés sur toute l’île.

Lire aussi - Globice lance son application "Balèn terla" pour observer les baleines depuis la côte

Cette année, Globice s’est engagé avec la société d’économie mixte de transport de l’ouest (Semto) pour valoriser la préservation de l’environnement et de la flore marine.

"On voulait favoriser cette méthode d’observation la plus respectueuse des animaux", explique Jean- Marc Gancille, chargée de communication et de sensibilisation à Globice Réunion. Il renchérit : "Ce qui perturbe les baleines ce n’est pas tant le principe de la mise à l’eau mais la fréquence de la plongée. Ça empêche ces grandes migratrices de se reposer correctement pour régénérer leurs muscles, ce qui font d’elles des proies faciles quand elles reprennent leur chemin".

Pour le moment, l’application téléchargée 12.000 en un seul mois, avec 4.000 utilisateurs quotidiens améliore l’échange entre les amoureux de la mer : "ils partagent le signalement baleine et échangent entre eux pour se donner les bons tuyaux". Regardez

- Arrêt de bus avec vue sur les baleines -

Sur les 19 lignes de bus mise en service par Kar’Ouest dans la commune de Saint-Leu, 21 arrêts sont des spots "Balèn terla", un partenariat qui permet d’allier mobilité douce et préservation de la flore. À l’occasion de l’inauguration de cette alliance, un bus de la Semto a été recouvert de l’image d’une baleine à bosse, permettant aux gens de donner un message aux gens de venir regarder nos baleines dans nos bus.

Sur le spot de Colimaçon-les-bas au sentier boites aux lettres, Irchad Omarjee président de la Semto assure : "Globice et la Semto ont un projet commun : la préservation de l’environnement et particulièrement celles des richesses naturelles de l’ouest". Pour ce dernier : "le bus est un des modèles de transport les moins polluants et la Semto est engagé dans une démarche de réduction des émissions de dioxyde de carbone".

L’année dernière, la compagnie de transports s’est engagée à conduire mieux, moins cher et moins polluants avec la charte CO2. "La signature de cette charte est un signal fort de l’engagement de l’entreprise envers la mobilité durable et le respect de l’environnement", souligne Irchard Omarjee. Il ajoute : "Prendre le bus est un geste de protection envers la nature". Regardez

- De nombreux lots à gagner -

Pour encourager les familles à sortir en bus plutôt qu’en voiture polluante, qui sont susceptibles d’entraîner des stationnements gênants, un concours photo a été mis en place par les deux organismes. L’objectif : encourager et récompenser les observations respectueuses des baleines depuis la côte. Pour cela il faudra réaliser le plus beau cliché de baleine pris depuis le littoral pendant cette saison 2024.

Mais attention, il faut prouver que ce cliché a bien été pris de la côte. Le territoire de l’ouest explique : "les participants peuvent prendre des photos avec en premier plan des pans de falaise ou encore des pêcheurs ou curieux observant le spectacle".

À l’issu du concours, les trois gagnants se verront remettre un cadeau en fonction de leur place sur le podium :

- Première place : une sortie d’observation scientifique avec Globice,

- Deuxième place : l’office de tourisme intercommunale de l’ouest remettra un zarlor,

- Les deux gagnants recevront un abonnement au réseau régulier de Kar’ouest.

Le concours est ouvert à partir de ce vendredi 12 juillet et se finira le dimanche 11 août, l’occasion d’ajouter une activité supplémentaire pendant ces longues vacances d’hiver austral.

cn/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com