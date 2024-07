Pour Matante Rosina, pas de pluie prévue, sauf peut-être quelques gouttes au lever du soleil dans l'est ce mercredi 17 juillet 2024. Les versants ouest et sud se couvrent un peu dans l'après-midi. Ailleurs ça reste ensoleillé. Le thermomètre va afficher entre 26 et 27°C sur les plages et entre 19 et 21°C dans les cirques. Le vent continue de s'affaiblir. (photo rb/www.imazpress.com)