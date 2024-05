Matante Rosina ne va pas annoncer une amélioration du temps dans le sud pour ce mercredi 22 mai 2024. Nuages et pluie se donnent rendez-vous dans le sud et le sud-est. Ailleurs, c'est moins pluvieux mais ce n'est pas non plus du beau temps qui vous attends. Les alizés soufflent encore bien fort aujourd'hui et peuvent atteindre les 60 km/h. (photo rb/www.imazpress.com)