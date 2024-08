Un ciel gris ce mercredi

Matante Rosina ouvre les volets de sa chambre ce mercredi 28 août 2024 et découvre un ciel bien gris sur Sainte-Suzanne. Elle savait qu'il ne faisait pas beau parce qu'elle a senti l'odeur de la pluie. En regardant plus loin, elle se rend compte que la pluie concerne toute la partie Est de l'île. Dans le nord-ouest, elle pense qu'il ne pleuvra pas mais le ciel reste gris. si vous cherchez un peu de soleil, il est normalement dans le sud-ouest de l'île. Dans l'après-midi, pas de grand changement à attendre à part peut-être moins de pluie sur l'est. Le vent souffle toujours autant et peut atteindre les 80 km/h dans le sud de l'île. (photo sly/www.imazpress.com)