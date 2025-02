Météo France surveille "plusieurs zones suspectes"

Dans son bulletin de ce mardi 18 février 2025, Météo France que "plusieurs zones suspectes devraient se former en fin de semaine sur l'ouest, le centre et l'est du bassin". Les météorologues" précisent toutefois : "il est encore trop tôt pour préciser une éventuelle menace pour les terres habitées". Aucune alerte n'est envisagée pour La Réunion au cours des prochains jours (Photo Météo France)

"Au nord immédiat des Mascareignes, le risque de formation d'une tempête tropicale est estimé très faible à partir du vendredi 21 févrierpuis faible à partir du samedi 22 février" indique Météo France

"Dans le canal du Mozambique, il existe un risque très faible de formation d'une tempête tropicale à partir de samedi. Sur l'est du bassin, il existe un risque très faible de formation d'une tempête tropicale à partir de samedi" terminent les météorologues.

