Mickaël Pouvin en concert à la salle Gramoun Lélé le 1er juillet

Le samedi 1er juillet 2023, Mickaël Pouvin se produira à la salle Gramoun Lélé pour un concert immanquable où il s’entoure de ses musiciens, de sa troupe de danseurs chorégraphiés par Jérémy Fontaine Danse mais également de Pix'L, Sskyron et Bioz. Après le succès de son album et de la tournée “ Éternel” Mickaël Pouvin revient sur scène avec son nouvel opus “Numéro 1”, sorti en décembre 2022 et élu meilleur album FNAC Réunion, catégorie artiste local. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo d'illustration DR)

Ce nouvel album dévoile une nouvelle facette de l’artiste dans un registre plus pop. Le talentueux auteur-compositeur-interprète dévoile ses nouveaux titres "Braises", ou encore "My time", "Je danse mes rêves", "Jamais te lâcher", mais également ses tubes incontournables comme "Éternel", "Grâce à vous".

Au programme de ce show exceptionnel, des performances vocales et orchestrales, se mêlent à des shows chorégraphiés brillamment, distillés par de remarquables danseurs et dévoilant des tableaux exceptionnels ! Dans un décor coloré et lumineux, Mickaël Pouvin nous embarque dans un voyage musical époustouflant et captivant.

Entrez dans un rêve avec Mickaël Pouvin, laissez-vous séduire par sa voix angélique ! Un rendez-vous plein de surprises pour terminer le premier semestre en beauté !



- Bios express -

Mickaël Pouvin : artiste originaire de La Réunion, auteur, compositeur et interprète, qui fait ses débuts à la télévision lors de l’émission Run Star sur Antenne Réunion en 2012. Il participe ensuite au concours de chant national The Voice saison 2 sur TF1. Ses prestations sont saluées et il atteint l’étape des lives dans l'équipe de Florent Pagny. A son retour à la Réunion, il sort un premier album intitulé "Karma" en 2014 notamment porté par le titre "C'est comme ça".

Il se produit en 2016 sur la scène des Florilèges pour assurer la 1ère partie de Calogero. L’année 2019 marque aussi l’année des tournées internationales, puisque l’artiste se produit de nombreuses fois à l’île Maurice, dont un concert live exceptionnel au Caudan Art Centre, ou encore à Paille, à l'occasion de l’invitation de Désiré François, leader du groupe Cassiya. Il s’est envolé ensuite, pour une tournée en Polynésie Française, à Tahiti notamment, où l’artiste connaît un véritable succès.



Samedi 1er juillet

Ouverture des portes 19h

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée tarif unique : 15 euros

Buvette uniquement

Achetez vos billets en ligne