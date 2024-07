Missions locale : les financements en baisse, l'accompagnement de 15.000 jeunes menacé

Les représentants des différentes Missions locales ont été reçus ce mardi 23 juillet 2024 par la préfecture pour échanger sur la fin de certains financements, mettant en péril certains dispositifs. Jusqu'à 4 millions d'euros pourraient venir à manquer d'ici 2025 en raison de l'arrêt de certains financements, mettant en péril 82 emplois et l'accompagnement d'environ 15.000 jeunes chaque année. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Les missions locales concernent environ 40.000 jeunes, et pour cela nous avons des financements de l'Etat et des financements spécifiques à hauteur de 4 millions d'euros" explique Jacques Lowinsky, président de l’Association régionale des Missions locales et président délégué de la Maisson locale nord.

"Nous n'avons aucune visibilité pour l'année prochaine. Si ces moyens d'action sont retirés, 15.000 jeunes ne seront plus accompagnés" affirme-t-il.

Les financements spécifiques permettent depuis 2019 de financer plusieurs programmes, notamment Traject OI qui accompagne des jeunes en grande précarité sociale, linguistique et administrative, le Tip Top Challenge qui accompagne des mineurs en décrochage scolaire, ou encore Tap Pei qui vient en aide aux jeunes en situation d'addication et d'exclusion.

"Ces actions, menées par les Missions Locales de La Réunion ont bénéficié à près de 15 000 jeunes, elles arrivent à leur terme cette année, menaçant ainsi la continuité des initiatives qui ont prouvé leur efficacité en matière d’insertion sociale et professionnelle" alertent les représentants.

L'arrêt de ces financements s'explique par la modification des conditions de distribution. "Les dispositif ont été confiés à d'autres collectivités, sans transparence. Concernant le Fond social européen (FSE), on nous a dit par exemple que les Missions locales ne pouvaient plus postuler" regrette Jacques Lowinsky.

"Je pense que le préfet a une réelle volonté d'aider les missions locales" estime Bernard Van-Pine, président de la Mission locale sud. "Nous avons toujours notre financement socle, concernant celui de 4,5 millions il va falloir batailler. Un financement, quelqu'il soit, c'est un combat de tous les jours" dit-il.

"Il y a des dispositifs qui sont spécifiques à notre jeunesse. A Saint-Denis, près de la moitié de la population à moins de 30 ans, et 48% d'entre eux vivent dans un milieu qui souffre de la pauvreté" rappelle Ericka Bareigts. "Ces dispositifs nous permettent d'accompagner ces jeunes. Toute cette jeunesse, qui va l'accompagner, et avec quel dispositif ? Aujourd'hui, on nous dit que ce sera d'autres personnes, mais quid de notre savoir faire ? De notre connaissance du terrain ?" regrette l'élue.

"On a embauché et formé des professionnels, il y a tous ces métiers qui sont menacés" alerte-t-elle. 82 postes pourraient disparaître, en lien avec la fin des différents dispositifs financés par ces 4,5 millions d'euros.

Plusieurs rencontres sont prévues avec les différentes collectivités pour tenter de trouver une solution avant septembre, date butoir pour la fin de certains dispositifs.

