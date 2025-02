Petite-Ile : polémique entre la mairie et Greenpeace autour du bassin de Grand Anse

Les travaux d'aménagements de la plage de Grand Anse, sur la commune de Petite-île, est au cœur d'une vive controverse. La mairie défend son projet d'extension du bassin de baignade comme un atout pour le tourisme et la sécurité des habitants. L'association environnementale, Greenpeace, s'oppose fermement à cette initiative. Elle estime que le projet porte atteinte à la biodiversité locale. Un appel à la mobilisation contre les aménagements est lancé pour le samedi 1er mars 2025, entre 15h et 19h (Photo : www.imazpress.com).

Agrandissement du bassin actuel, végétalisation des espaces urbains, création d’une fosse de natation, sécurisation et amélioration de l’accès au bassin et installation d’un poste de surveillance, font partie des aménagements. Les travaux ont déjà débuté et vont durer 18 mois.

La mairie de Petite-Île met en avant deux objectifs principaux : renforcer l'attractivité touristique de la région, et offrir aux enfants de la commune un espace sécurisé pour l'apprentissage de la natation.

Serge Hoareau, maire de la commune, explique : "nous avons mené huit ans d’études, depuis 2017, toutes les étapes de réglementation ont été validées. On est en règle. On a le feu vert des experts maritimes".

Le projet bénéficie d'un co-financement de l’Union Européenne et de la Région Réunion, dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds exceptionnel d'investissement (FEI), pour un montant global de près de 2 millions d’euros.

- "Baignade sécurisée dans le plus beau coin de l'île" -

L'association Greenpeace dénonce l'impact potentiel de ces travaux sur la biodiversité marine, notamment sur un des récifs coralliens les mieux préservés de l’île. "Ce bassin abrite une biodiversité exceptionnelle. 18 scientifiques ont alerté le préfet à plusieurs reprises sur les risques que ce projet fait courir à cet écosystème unique" déclarent les militants environnementaux.

Malgré ces alertes, la mairie de Petite-Île persiste en assurant que des solutions technologiques permettront de maintenir, voire d'améliorer la biodiversité, par transplantation du corail.

Le maire défend son projet en affirmant : "Greenpeace est contradictoire, elle veut assurer la sécurité du bassin mais il ne faut pas y toucher. Comment faire alors ?".

Il assure que la municipalité a respecté toutes les étapes réglementaires et que le projet bénéficie du soutien des habitaants. " La population est très contente tout en sachant qu'elle pourra bénéficier d'une baignade sécurisée dans le plus beau coin de l'île", commente-t-il.

- Recours juridique pour suspendre le projet -

Plusieurs associations environnementales ont déposé un recours juridique pour suspendre le projet. L’audience devant le tribunal administratif de Saint-Denis est prévue pour le lundi 3 mars 2025 à 10h30.

Les opposants au projet estiment que "la meilleure manière de préserver cet espace naturel est de ne pas y toucher."

Ils suggèrent que la mairie envisage des solutions respectant l’environnement tout en répondant aux besoins des habitants. "Pourquoi ne pas envisager la construction d'une piscine à proximité des écoles de Petite-Île, accessible à tous, plutôt que de sacrifier une zone naturelle pour une extension touristique ?" s'interrogent-ils.

