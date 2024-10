Mois de l’Adoption : Terranimo et les Réunionnais unis pour sauver les animaux

Pour la 4e année consécutive, Terranimo Réunion lance "Le Mois de l'Adoption" : Une opération solidaire pour sensibiliser à la cause animale et lutter contre l'errance animale.

"Le Mois de l'Adoption" se tiendra tout au long du mois d'octobre dans les deux magasins Terranimo du Port et de Sainte-Clotilde ainsi que sur la boutique en ligne www.terranimo.re

Avec +70 000 chiens sans maître ou divagants et encore plus de chats, l’errance animale est un problème majeur sur l’île. Le travail des associations est essentiel pour sortir des milliers d’animaux de la rue, voués à la malnutrition, aux maladies et souvent à une mort atroce.

En tant qu’animalerie, Terranimo soutient la cause animale. L’objectif du “mois de l’adoption” est d’abord de sensibiliser les Réunionnais à la cause animale, de trouver des familles désireuses d’adopter un animal mais également de collecter des dons en faveur des associations locales qui œuvrent pour sauver des animaux en détresse et les placer dans des foyers aimants.

A cette occasion, chaque samedi d’octobre sera dédié à une rencontre entre les associations et le public Réunionnais au sein des magasins Terranimo. C'est l'occasion pour les visiteurs de découvrir le travail remarquable réalisé par ces associations et de s’engager activement dans la lutte contre l’errance animale, en adoptant un animal ou en faisant un don.

Les marques de croquettes s'associent également à cette opération en offrant à une association autant de croquettes que ce que les clients auront acheté le samedi. C’est un geste fort de la part des marques, et cela permet ainsi aux clients de contribuer directement à l'amélioration du bien-être animal.

Laëtitia Nativel, responsable Terranimo Ste-Clotilde et porteuse du projet témoigne :

"Le “mois de l’adoption” en octobre est un moment clé dans l’année pour Terranimo qu’on organise maintenant depuis 4 ans. On est fiers de créer cette dynamique de solidarité entre 8 associations de protection animale et 4 marques de croquettes dans le but de sauver des animaux.



En tant que passionnés des animaux, c’était important pour nous de nous engager en faveur de la cause animale. On est vraiment contents de pouvoir soutenir la cause animale, d’aider les associations et d’accompagner les Réunionnais dans leur démarche d’adoption d’un animal issu d’un refuge."

Cette année Terranimo recevra tour à tour en magasin : Spa de la Réunion, AKOZ, Vivre libre, Espoir Réunion, Spa Sud Alpine, Alika, Adopt Réunion et sauvetages, Rescapés de l’Enfer. Toutes ces associations sont engagées pour la cause animale. Elles soignent et placent à l’adoption les chiens et chats qu’elles recueillent dans la rue ou de l’abandon. Pour connaître le planning de présence de chaque association rdv sur www.terranimo.re.

Une patte aide l’autre

En 2023, l’opération a permis de collecter +3 600kg de croquettes et pâtées ainsi que des gamelles, litières et autres dons divers.

Rendez-vous dans vos magasins Terranimo de La Réunion ou sur terranimo.re pour participer à cette grande opération solidaire pendant tout le mois d’octobre.