Mois sans tabac : des actions prévues sur toute l'île

Le mois sans tabac revient pour une 9ème édition. Cette opération annuelle encourage les fumeurs à arrêter pendant 30 jours. Au programme de 2024 : campagne d’information sur les bus, sensibilisation et accompagnement par des professionnels de santé. Selon l'ARS, 600 morts sont à déplorer chaque année à La Réunion. (Photo : www.imazpress.com)

Le tabac est le premier facteur de mortalité évitable ainsi que le premier facteur de risque de cancer. Depuis 2016, Mois sans tabac est un rendez-vous donné aux fumeurs pour qu’ils rejoignent un mouvement collectif, les invitant à s’engager ensemble et au même moment, dans une démarche d’arrêt du tabac pendant un mois.

Après une baisse du tabagisme d’ampleur inédite entre 2016 et 2019, le nombre de fumeurs s’est stabilisé depuis. Après un mois sans fumer, les chances d’arrêter définitivement sont multipliées par 5.

En 2021, 21% des réunionnais de 18-75 ans déclaraient fumer quotidiennement (contre 25% en 2014). Cela représente encore plus de 100 000 fumeurs quotidiens sur l’île. La prévalence du tabagisme quotidien est plus élevée chez les personnes à faible niveau de revenu

(25%) que chez les personnes à revenu élevé (16%). Près de 600 décès peuvent être attribués au tabac chaque année.

Un mois pour stopper la cigarette et augmenter ses chances d’arrêt définitif !

Avec près de 7 fumeurs quotidien sur 10 qui souhaitent arrêter de fumer, Mois sans tabac est l’occasion de relever ce défi collectivement grâce au soutien des différents acteurs (professionnels de santé, partenaires, commerces de proximité, proches…) qui accompagnent les participants à rester motivés dans leur arrêt du tabac.

De nombreuses actions menées dans l’île

Des actions déployées par Promotion Santé La Réunion et ses partenaires pour être au plus proche des réunionnais :

D'abord une campagne de communication / prévention en partenariat avec l’ARS et la Région Réunion sur les cars jaunes. Objectif : inciter la population à rejoindre le défi collectif Mois sans tabac.

L’occasion de rappeler plusieurs messages :

- L’exposition au monoxyde de carbone contenu dans la fumée est le principal facteur de risque du tabagisme, peu importe le produit fumé ;

- Le tabagisme passif expose à plus de monoxyde de carbone que la pollution urbaine (hors pic de pollution) ;

- Une toxicité des produits qui est souvent ignorée : 1 séance de chicha = 20 cigarettes / 1 joint = 3 à 7 cigarettes (en fonction de la taille du joint).

Des actions d’information/sensibilisation organisées sur toute l’île avec des consultations par des tabacologues :

- Stands d’information dans les centres commerciaux par l’association des tabacologues :

o le samedi 2 novembre de 9h à 17h au Carrefour Cap Sacré Coeur

o le mercredi 13 novembre de 9h à 17h au Leclerc La Réserve

- Opérations sur les marchés forains par l’association Addictions France :

o le 7 novembre à Bras Panon

o le 8 novembre à Saint-Joseph

o le 8 novembre à Saint-Denis les camélias

o le 12 novembre à Sainte-Suzanne

- Actions d’information/sensibilisation et consultations spécialisées au sein des établissements de santé et de Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP)

Des professionnels de santé disponibles pour accompagner au sevrage tabagique :

- Des pharmacies proposent un premier entretien et un kit d’aide à l’arrêt. Retrouver la liste des pharmacies engagées dans le dispositif porté par l’URPS des pharmaciens

- Des tabacologues vous accompagnent également. La liste est à retrouver sur le liste tienbolargsa.re

Des outils adaptés pour accompagner vers la réussite du défi

• Le 39 89, numéro d’aide à distance de Tabac-info-service, met en relation les fumeurs avec des tabacologues afin de bénéficier d’un suivi personnalisé et gratuit ; accessible aux personnes sourdes ou malentendantes via la plateforme Acceo.

• Le site internet tabac-info-service.fr propose de nombreux contenus d’aide et outils d’accompagnement (mise en contact avec un tabacologue, témoignages, questions/réponses…).

• L’application d’e-coaching Tabac info service, conçue par l’Assurance Maladie en partenariat avec Santé publique France, propose un programme complet et personnalisé pour optimiser les chances d’arrêt définitif du tabac.

• Le site de l’ambassadeur régional : mois-sans-tabac.re

En s’inscrivant sur les pages tabac-info-service.fr, Facebook, Twitter et Instagram, les participants peuvent trouver chaque jour du soutien au sein même de la communauté, des informations utiles et des conseils pour affronter la phase de sevrage.