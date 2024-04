Mondiaux de longboard : Alice Lemoigne termine 9ème, l'équipe de France en bronze

Ce jeudi 25 avril 2024 au Salvador, s'est achevée la 5e édition des championnats du monde de longboard au Salvador. L'équipe de France a décroché la médaille de bronze Doubles tenants du titre (2019 et 2023), les Bleus ont manqué de réussite lors de la dernière journée sur la vague d'El Sunzal, et voient Hawaii s'imposer devant le surprenant Japon. La Réunionnaise Alice Lemoigne prend la 9e place. Les Hawaïens Kai Sallas et Honolua Blomfield sont champions du monde. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération française de surf.

Versée en repêchages, mais avec la technique et le mental pour revenir dans le haut de tableau, Alice Lemoigne (27 ans) n'a, elle, eu qu'une seule ondulation correcte à se mettre sous la planche lors de sa dernière série. Avec le meilleur total (17,63 pts) et les deux meilleurs scores (9,80 pts et 9,77 pts) de toute la compétition, elle était en passe de réaliser un triplé historique. Avant de s'incliner face à la nature.

Pas de vague, pas de score. Voici résumée la malheureuse aventure des Français lors de la dernière journée de compétition. Très longue et parfaitement adaptée au longboard, la vague d'El Sunzal s'est faite capricieuse au détriment de nos représentants.

Finaliste comme en 2019 et 2023 où il avait pris le bronze, Edouard Delpero (34 ans) visait la succession de son frère aîné, resté au pays. Impressionnant tout au long de la semaine, il avait l'or dans le viseur après avoir score un 8,93 pts en finale, et pris la priorité à 15 minutes du buzzer. Las, Sunzal ne s'est pas réveillé pour lui donner la possibilité de faire un score important et revenir sur Kai Sallas. Toujours dans le top mondial de la discipline, Edouard démontre une fois encore tout son talent avec cette nouvelle finale et le deuxième meilleur total de toute la compétition (17,40 pts). Assurément son heure viendra.

Quant à Zoé Grospiron (24 ans), sa parfaite connaissance des lieux, où elle passe ses hivers depuis plus années, lui a permis de trouver davantage de vagues. Elle réitère sa performance de 2023 en allant chercher une très belle 4e place. Sa combativité, sa technique et sa gestion des situations auront fait merveille sur cette ultime journée. Le podium lui échappe pour seulement 0,27 pt mais, pour elle aussi, l'avenir s'annonce radieux.

Sorti la veille au 6e tour de repêchages, Martin Coret (28 ans) a lui aussi pêché par manque de chance au large. Pour sa première expérience à ce niveau, il obtient la 13e place mondiale, synonyme d'encouragements pour la suite de sa carrière. Vice-champion du monde junior en 2013, Coret a retrouvé l'équipe de France après une longue parenthèse.

Après avoir souri aux Bleus l'an dernier avec les titres mondiaux d'Alice Lemoigne et d'Antoine Delpero, le Salvador leur a cette fois joué un vilain tour. La réussite les a fui sur cette édition alors qu'ils avaient les armes pour rivaliser avec Hawaii, qui est un très beau champion, et le surprenant Japon, vice-champion du monde. Cette très belle médaille de bronze symbolise toutefois l'abnégation et surtout le talent de nos quatre athlètes à qui nous adressons nos félicitations.

Résultats

Messieurs

Finale

1 - Kai Sallas (Hawaii) 17,33 pts

2 - Taka Inoue (Japon) 17,10 pts

3 - Rodrigo Sphaier (Brésil) 16,20 pts

4 - Edouard Delpero (France) 15,47 pts

…

13 - Martin Coret (France), éliminé au 6e tour de repêchages

Dames

1 - Honolua Blomfield (Hawaii) 16,50 pts

2 - Rachael Tilly (Etats)Unis) 15,07 pts

3 - Natsumi Tacka (Japon) 12,77 pts

4 - Zoé Grospiron (France) 12,50 pts

…

9 - Alice Lemoigne (France), éliminée au 7e tour de repêchages

Par équipes

1 - Hawaii 2820 pts

2 - Japon 2755 pts

3 - France 2318 pts

4 - Brésil 2138 pts

5 - Etats-Unis 1870 pts

(39 pays engagés)