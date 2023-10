Mort suspecte à Salazie : un homme mis en examen pour assassinat et écroué

Un homme d'une vingtaine d'année a été mis en examen pour assassinat et écroué après la découverte d'un corps en partie calciné dans une maison de Salazie, annonce le JIR ce lundi 23 octobre 2023. Dès la découverte du corps, la gendarmerie avait suspecté que l'incendie avait été déclenché pour maquiller une scène de crime. Il a finalement été déterminé que la victime avait succombé à des blessures à l'arme blanche (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Pour rappel, le corps d'un homme en partie calciné avait été découvert dans une maison de Salazie le 10 octobre dernier. Une enquête a été menée par la gendarmerie pour déterminer les causes de ce décès.

L'autopsie a révélé que la victime était décédée avant l'incendie. "Finalement, il s'est avéré que Alain Laravine a succombé à des coups portés avec une arme blanche" précise le JIR. L'incendie aurait donc été initié pour cacher le crime.

Un Salazien a finalement été interpellé après auditions des témoins et avoir géolocalisé son téléphone portable dans le secteur et dans les heures où l'assassinat s'est déroulé. Lors de son audition, le suspect aurait affirmé qu'il s'agissait d'un crime "gratuit et homophobe".

L'enquête se poursuit.

