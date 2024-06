Musée des arts décoratifs : une après-midi culturelle au pour clôturer l'exposition "Le bestiaire du MADOI"

Ce samedi 15 juin 2024, le Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien (MADOI) organise une journée pour marquer la clôture de son exposition temporaire "Le bestiaire du MADOI". Nous publions le programme ci-dessous (Photo MADOI)

Programme de la journée :



14h et 15h : Visites guidées (sur réservation). Plongez dans l'univers fascinant du bestiaire du MADOI avec des visites guidées qui vous feront découvrir les pièces maîtresses de l'exposition. Nos guides passionnés vous feront voyager à travers l'histoire et les légendes des créatures exposées.



13h30 à 16h30 : Atelier d'initiation à la peinture chinoise et à la calligraphie avec Du Min (sur réservation). Découvrez l'art délicat de la peinture chinoise et de la calligraphie sous la direction experte de Du Min. Cet atelier vous offrira une immersion dans les techniques traditionnelles de cet art millénaire, un véritable moment de créativité et de sérénité.



17h à 18h : Spectacle de danse indienne en couleurs. Pour clôturer cette après-midi en beauté, assistez à un spectacle de danse indienne haut en couleurs, présenté par Shruti Music en collaboration avec l’association Natya Jyothi. Cette association, ouverte en 2022, et l'association Réunir, fondée en 2009 pour promouvoir la culture indienne, vous proposeront un voyage captivant à travers les styles de danse de l'Inde, tels que le Bharata-Natyam, Bollywood et le Garba. Le groupe, composé d'une vingtaine d'élèves passionnés de tous âges, vous transportera par la grâce du Bharata-Natyam et l'énergie des danses de Kollywood.



Le Bharatanatyam est une danse sacrée originaire du sud de l'Inde, plus précisément de l'État du Tamil Nadu. C'est l'une des formes de danse classique les plus anciennes de l'Inde, avec des racines remontant à plusieurs milliers d'années. Elle était traditionnellement pratiquée dans les temples en tant que forme de dévotion et de culte, et elle est profondément enracinée dans la culture et la religion hindoues.



Le Garba est une danse traditionnelle originaire de l'État du Gujarat, en Inde. C'est une forme de danse folklorique qui est particulièrement populaire pendant le festival de Navratri, un festival hindou de neuf nuits dédié à la déesse Durga.



La danse Bollywood est extrêmement populaire en Inde, principalement en raison de sa présence omniprésente dans le cinéma indien. Bollywood est l'industrie cinématographique hindi basée à Mumbai qui produit des centaines de films chaque année. Presque tous ces films incluent des numéros de danse élaborés qui attirent un large public. Ces danses sont souvent très colorées, énergiques et mélodramatiques, ce qui les rend très attrayantes pour les spectateurs. Les danses Bollywood intègrent une variété de styles, allant des danses classiques indiennes comme le Bharatanatyam et le Kathak aux influences contemporaines et occidentales comme le hip-hop et le jazz. Cette fusion de styles rend la danse Bollywood accessible et attrayante pour un public diversifié.



Réservations et Tarifs :



Toutes les réservations se font directement par téléphone au 0262 91 24 30. Le tarif d'entrée de 5€ donne accès à l'ensemble des activités proposées : visites guidées, spectacle et atelier de peinture chinoise et de calligraphie. Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer l'art et la culture au Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien. Une journée riche en découvertes et en émotions vous attend.