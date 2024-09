Mutinerie à la prison de Mayotte : sept agents de sécurité pénitentiaire de Domenjod envoyés en renfort

Ce dimanche 29 septembre 2024, sept agents de l'équipe locale réunionnaise de sécurité pénitentiaire de Domenjod, deux psychologues des personnels de La Réunion et un personnel de direction ont été envoyés en renfort à Mayotte. Et ce, à la de la minuterie et prise d'otages qui a eu lieu à la prison de Majicavo, blessant un surveillant. Ils seront amenés à rester autant de temps que la prison de Majicavo aura besoin de leur renfort (Photo : www.imazpress.com)

Ce samedi 28 septembre 2024, vers 15 heures, "un groupe de prisonniers a attaqué des gardiens et pris quatre d'entre eux en otage".

Les forces de l'ordre sont intervenues et sont parvenus à libérer les otages au bout de trois heures d'intervention. L'incident a éclaté dans le quartier du centre de détention au moment de la réintégration de la centaine de détenus présents dans la cour vers leurs cellules.

Selon Mayotte la 1ere le GIGN (groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, six véhicules de gendarmerie et un escadron sont intervenus".

Un surveillant a également été blessé et est "très choqué", selon le syndicaliste.

Le procureur a annoncé l’ouverture d’une enquête pour déterminer les responsables, qui verront leurs peines alourdies, a précisé encore la chaîne de télévision.

"On est choqués par ce qui s'est passé", réagit Vincent Pardoux, "on savait que la situation était très tendue" dans le centre de détention de Majicavo où la surpopulation dépassait les 245% au 1er août selon les chiffres du ministère de la Justice.

Majicavo, un projet de deuxième prison a été annoncé par le ministère de la justice en 2022, mais aucun terrain n'a pour l'heure été retenu.

