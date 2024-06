National day boxing cup : quatre médailles d'or et deux médailles d'argent pour La Réunion

Les Seychelles ont récemment accueilli la prestigieuse National day boxing cup, un événement majeur de boxe anglaise qui a vu la participation de nombreuses équipes internationales. Parmi elles, l'équipe régionale, accompagnée du sélectionneur Raymond Gevia, a brillé de mille feux. L'équipe réunionnaise, composée de six boxeurs, a démontré un niveau de compétence et de détermination exemplaire tout au long de la compétition. Leur préparation rigoureuse et leur esprit combatif ont porté leurs fruits, leur permettant de décrocher plusieurs médailles. (Photo : équipe régionale boxe anglaise)

Sur les six boxeurs engagés, quatre ont remporté des médailles d'or : Maoulana Ali, David Moucouveïa, Larry Tevane et Mathéo Elisabeth, sacré meilleur junior du tournoi.

En plus de ces victoires, deux autres membres de l'équipe ont également été sur le podium : Vincent Arrighi et Mounibe Said Ahmed ont ramené des médailles d'argent.

- Un espoir conifrmé remarquable -

Mathéo Elisabeth a non seulement remporté la médaille d'or, mais a aussi été désigné meilleur junior du tournoi. Ce jeune prodige, formé au club de boxe anglaise de Sainte-Marie dès son plus jeune âge en boxe éducative, a su développer une technique et une maturité impressionnantes.

Sous l'œil attentif du sélectionneur Raymond Gévia, Matheo a su s'adapter et exceller.



- Un succès collectif -

L'équipe régionale a su mettre en lumière leur talent et leur travail acharné lors de cette compétition.

Félicitations à tous les boxeurs pour leurs performances exceptionnelles et leur esprit de compétition exemplaire. Avec de tels résultats, ces jeunes athlètes continueront sans doute à faire parler d'eux sur la scène internationale.