Navire en difficulté au large de La Réunion : un exercice interservice pour se coordonner

Un exercice visant à entraîner, en conditions réelles, les services de l’État concourant à l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) maritime dans le cadre d’une mission d’assistance à un navire en difficulté à La Réunion, s'est déroulé ce lundi 2 et mardi 3 décembre 2024. L’État se prépare à tout évènement en mer pouvant porter atteinte à la vie humaine, à l’environnement ou à la sécurité (Photos : préfecture de La Réunion)

Devant l’ampleur du sinistre simulé, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS SOI) renforce son organisation et une équipe d’évaluation, à bord de l’OSIRIS II, est héliportée sur le navire en détresse, sur proposition du commandant de zone maritime, pour évaluer les risques.

- Sept navires, un hélico et plus de 80 personnes mobilisées -

Une équipe d’intervention incendie, conjointe entre les sapeurs-pompiers et la Marine nationale, se relaie pendant plusieurs heures pour renforcer l’équipage, circonscrire l’incendie et aider à la reconquête du navire.

C'est ainsi un dispositif conséquent qui est mobilisé : 7 navires, un hélicoptère, un drone, ainsi que près de 80 personnes issues des services de l'État, du bureau action de l'État en mer (AEM), des pompiers du SDIS et de la Marine Nationale, le pilotage du grand port maritime, des médecins et infirmiers, mais aussi plusieurs acteurs privés.

- L'Orsec maritime, un exercice pour consolider les acquis -

Cet exercice vient confirmer les acquis d'un exercice papier effectué en mai 2024, dans une stratégie de progressivité de l'entrainement du dispositif. La détermination et la rigueur des participants démontre leur engagement face à ces enjeux majeurs et la pleine conscience de leurs responsabilités au profit de l'intérêt collectif et de la sécurité maritime.

L’ORSEC maritime est un dispositif permettant au préfet de La Réunion, dans ses responsabilités de délégué du gouvernement pour l’action de l’État en mer, d’adapter la réponse à tous types de situation selon trois grandes thématiques :

- La sauvetage de la vie humaine ;

- La lutte contre la pollution maritime ;

- L’assistance à navire en détresse.

