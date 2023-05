Partage de compte : Netflix change les règles, on vous explique tout

Pour ceux qui ont un abonnement Netflix, vous n’êtes pas sans savoir qu’il peut être partagé avec plusieurs personnes pour limiter les frais et vous l’avez sûrement même déjà fait avec des amis ou de la famille n’habitant pas avec vous. La plateforme de streaming en a eu marre et a annoncé le mardi 23 mai 2023 restreindre la possibilité aux utilisateurs de partager leur compte. Dans une centaine de pays, dont la France, il faudra désormais payer un supplément pour "prêter" son abonnement à une personne non-membre de son foyer.

Dans un communiqué publié en février, Netflix avait indiqué que plus de 100 millions de foyers partageaient leur compte, « ce qui affecte la capacité à investir dans de grands films et séries télévisées ».



La solution, une nouvelle formule de restrictions de partage de mots de passe. Expérimentée depuis un an, elle a d’ores et déjà été mise en place au Canada et en Amérique latine.



En France, l’instauration de ces restrictions n’a pas tardé après l’annonce mardi du géant du streaming. Dans la semaine, nombreux utilisateurs ont reçu un mail les informant du changement à venir. « Votre compte Netflix est pour vous et pour les personnes qui vivent avec vous, c'est-à-dire votre foyer » est-il expliqué dans le mail.



La rédaction d’Imaz Press a essayé de comprendre tous les contours de cette nouvelle règle et on s’est d’ailleurs un peu pris le chou mais nous sommes désormais rodés. On vous explique tout.

Ce qu'il n’est plus possible de faire

Initialement, la plateforme permettait aux utilisateurs de partager leur mot de passe et faire profiter leur compte à plusieurs personnes de foyers différents.



Désormais ce sera un compte pour un foyer et vous devrez payer près de 6 euros en plus par mois sur votre abonnement pour autoriser une personne extérieure à utiliser votre compte.

Pour se faire Netflix ne se base pas sur des données gps en utilisant la localisation de vos appareils mais plutôt sur les adresses IP et les réseaux Wi-Fi.



Sur le centre d’aide du site de streaming, les termes de la récente restriction sont précisés.



« Un foyer Netflix regroupe tous les appareils connectés à Internet à l'endroit depuis lequel vous regardez Netflix. Une TV est nécessaire pour configurer un foyer Netflix. Tous les autres appareils qui utilisent votre compte à partir de la même connexion Internet que cette TV sont automatiquement intégrés à votre foyer Netflix »



Pour être considéré comme du même foyer il faudra donc être connecté régulièrement, au réseau wifi auquel la télévision du détenteur du compte est rattaché.



Comme indiqué, la gestion d’un foyer et de ses appareils doit se faire obligatoirement sur un téléviseur. Si vous n’en avez pas, la configuration se ferra tout de même automatiquement sur le réseau wifi le plus souvent utilisé lors des connections à votre compte Netflix avec les appareils dont vous vous servez le plus fréquemment pour regarder des films et séries.



Si vous vous trouvez à La Réunion et que vous partagez un compte avec un foyer en hexagone sans y aller souvent, il risque d’être à présent compliqué de continuer à en profiter sans payer le supplément ou vous prendre un nouvel abonnement.



Netflix à tout de même avancé à Tech&Co « que si l’application détecte deux réseaux Wi-Fi utilisés fréquemment, ils pourront être associés au même foyer». De quoi rassurer les utilisateurs ayant plusieurs habitations.

De plus, en cas de déménagement, l'entreprise assure "être capable de reconnaître automatiquement un changement de foyer en se basant sur l'activité de l'appareil utilisé" (par exemple une connexion régulière à un nouveau réseau wifi).

Ce qu'il est possible de faire

On vous le disait, Netflix veut rassurer. Pour les voyageurs, les détenteurs de résidences secondaires ou les enfants en garde partagée, le compte ne devrait pas subir des blocages intempestifs.

Plusieurs réseaux Wi-Fi peuvent visiblement être associés à un foyer si ils sont utilisés régulièrement. Pour les nouveaux appareils, un code pourra être envoyé par mail ou par sms.



Vous pourrez également toujours regarder des films et séries sur plusieurs écrans en simultané si vous avez l’un des abonnements qui le permet.



Enfin pour ceux qui souhaitent prendre un nouvel abonnement du fait des nouvelles restrictions mais qui ne veulent pas perdre leurs données, un transfert de profil est rendu possible.



« Toute personne qui utilise votre compte peut transférer un profil vers un nouvel abonnement qu'elle paiera elle-même » révèle Netflix.

C'est encore en suspend

Si dans un premier temps la plateforme avait prévu une durée maximale d’un mois avant qu’un appareil soit contraint de se (re)connecter au réseau wifi principal du foyer, elle ne mentionne désormais plus cette restriction.

En espérant que tout ai été mis en place pour nous permettre de continuer à profiter de notre compte même en voyage de plus d’un mois.

Netflix reste tout de même assez flou sur ses techniques utilisées pour le bon fonctionnement de ces restrictions surement pour éviter toute tentative de triche.

