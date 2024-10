Nexa : des dysfonctionnements dans la gouvernance, une utilisation contestable des moyens

La chambre régionale des comptes de La Réunion a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de la société d’économie mixte Nexa. Elle rapporte "des dysfonctionnements dans la gouvernance", ainsi qu'une "utilisation contestable des moyens". La CRC interpelle sur des "ambiguïtés de l’objet social, le mode de désignation des administrateurs, l’absence de rapport annuel des mandataires et l’instabilité de la gouvernance fragilisent le fonctionnement normal de cette société".

Nexa, dont le capital social de 5,3 M€ est partagé entre 12 actionnaires, est sous le feu des critiques de la CRC.

La région Réunion, la communauté d’agglomération du Territoire de l’Ouest (TCO) et la communauté intercommunale du Nord Réunion (CINOR), "détiennent irrégulièrement un peu moins de 90 % des parts dont plus de 88 % pour la seule région Réunion" précise-t-elle. La faible part des actionnaires privés "ne permet pas l’instauration d’un véritable partenariat susceptible de donner tout son sens à la notion d’économie mixte".



Premièrement : Nexa ne produit "aucune recette propre". Entre 2018 et 2023, elle a perçu 11,6 millions d'euros en fonds propres et 3,8 millions d'euros du Fonds européen de développement régional (FEDER).



Nexa "développe une politique généreuse et exceptionnelle au profit de ses directeurs et d’une catégorie de personnel" alerte la CRC. Comprendre que certains touchent beaucoup, pour peu de résultat.



Les missions de NEXA s’articulent autour de quatre pôles : l’observatoire économique, l’intelligence territoriale, le marketing territorial et l’aide au financement de projets.

"L’objet social, très large, de la SEM lui a permis d’intervenir dans des prises de participations risquées et dans des champs connexes pour lesquelles sa plus-value n’a pas réellement été démontrée comme l’assistance dans la recherche de solutions en matière de gestion des déchets ou dans le domaine de l’énergie" souligne la CRC.

Ainsi, "en 2014 et 2017, les filialisations successives au sein des sociétés Bioalgosral et Oscadi contraignent la région Réunion à supporter, seule, les déficits à hauteur de 4 millions d'euros". "Une dévalorisation du capital social à 1,4 M€ s’est imposée en 2023" précise la CRC.



La chambre invite donc la société "à revoir ses missions".



Une première feuille de route 2022-2027 de NEXA, adoptée en octobre 2022, "démontre une recherche de cohérence accrue de l’action économique régionale avec le nouveau schéma régional de développement économique, d’internationalisation et d’innovation" précise cependant la CRC.

Il reste cependant "à formaliser une répartition claire des rôles des différents acteurs du développement économique sur territoire dans un souci de complémentarité et de non de concurrence".

En outre, "Nexa ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur son statut de société commerciale, qui impose de sortir d’un mode de financement exclusivement public" alerte la Chambre.



La CRC appelle l'agence à "régulariser la composition du capital social", à "veiller au bon fonctionnement du conseil d’administration et des assemblées conformément, "respecter les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la rédaction du rapport annuel du mandataire, soumettre l’ensemble des achats aux procédures de publicité et de mise en concurrence, se doter des outils de gestion et d’analyse des risques" d’ici la fin de l’année 2024.

Elle recommande aussi de "formaliser, dès que possible, un plan d’affaires prévisionnel 2024-2027 faisant apparaître les produits de l’activité commercial attendu par NEXA au regard des prestations fournies".