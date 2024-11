NousToutes974 appelle à manifester contre toutes les violences de genre

Féminicides et violences sexuelles

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes et aux minorités de genre, des dizaines de manifestations sont organisées ce samedi 23 novembre 2024 dans toute la France hexagonale et dans les outre-mer. Le collectif NousToutes974 sera mobilisé à partir de 15h, place Paul Vergès à Saint-Denis. (Photo www.imazpress.com)

Plus de 400 organisations et personnalités appellent à se mobiliser à l’occasion de cette journée. À La Réunion, alors que 4 féminicides ont été recensés depuis le debut de l'année, NousToutes974 sera pleinement engagé.

"Depuis le début du premier mandat d’Emmanuel Macron, plus de 1000 femmes ont été assassinées en raison de leur genre dont 124 depuis le début de l’année, dans l’inaction publique la plus totale", s'insurge le collectif.

Ce samedi 23 novembre à Saint-Denis, NousToutes974 compte réclamer "la nomination d’un gouvernement féministe et antiraciste, qui mettrait la justice sociale au cœur de son projet politique afin que nos revendications soient réellement entendues."

Le collectif exige un budget annuel minimum de 2,6 milliards d’euros et la mise en place d’une "politique publique globale de lutte contre les violences de genre systémiques et patriarcales avec des mesures de prévention, d’accompagnement des victimes et de garantie à l’accès équitable aux droits fondamentaux pour toustes".

La mobilisation se veut également un appel à la solidarité "avec nos sœurs et nos adelphes du monde entier et en soutien de tous les peuples victimes de la colonisation, des génocides, des guerres", conclut NousToutes974.