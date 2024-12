Nouveau gouvernement : les réactions à La Réunion

Voici les réactions à La Réunion à la suite de la nomination du gouvernement de François Bayrou et à celle de Manuel Valls, nommé ministre des Outre-mer.

Suite à l’annonce de la composition du gouvernement de François Bayrou, le PLR (Pour La Réunion) exprime sa vive indignation. Ce nouveau gouvernement n’est, en réalité, qu’une vaste opération de continuité déguisée. Les personnalités issues de la droite et du macronisme qui le composent incarnent une politique rejetée par une majorité de Français, mais obstinément maintenue par un exécutif sourd à l’expression démocratique.

La nomination de Manuel Valls au poste de Ministre des Outre-mer nous inquiète au plus haut point. Nous questionnons non seulement la légitimité de cette nomination, mais aussi la capacité de cet homme à comprendre et défendre les intérêts des territoires ultramarins.



Nos territoires se trouvent face à des difficultés immenses, tant la situation de drame absolu dans laquelle se trouve Mayotte, mais aussi la complexité de la situation en Nouvelle Calédonie, et encore les graves problématiques sociales et économiques qui secouent l’ensemble des Outre-mer.



Les territoires ultra-marins ont besoin de personnes qui connaissent nos réalités et qui agissent avec conviction. Les Outre-mer méritent une attention particulière ainsi qu’un engagement sincère et non pas la nomination d’une personne qui a tant trahi ses valeurs et renié ses engagements.



Par ailleurs, le maintien ou la nomination de personnalités comme Bruno Retailleau, Aurore Bergé, Gérald Darmanin ou encore Élisabeth Borne démontre l’aveuglement total de ce gouvernement face aux aspirations du peuple.



En choisissant de reconduire des personnalités si fortement associées aux échecs récents et à une politique impopulaire, François Bayrou et Emmanuel Macron confirment leur refus

de toute remise en question.



Comment peut-on encore s’enfermer dans un tel déni ? La mobilisation sociale et l’expression démocratique qui se sont multipliées ces derniers mois, et qui se sont clairement exprimées en faveur d’un changement de politique, semblent avoir été balayées d’un revers de main par un pouvoir toujours plus centralisé et hors-sol.



Le PLR appelle à une prise de conscience urgente : il est temps d’entendre et de respecter la voix des citoyens, d’apporter un véritable renouveau politique et de répondre aux attentes profondes des Réunionnaises et des Réunionnais.



La continuité de la politique actuelle ne fera qu’aggraver la fracture entre le peuple et ses représentants.



Nous resterons mobilisés pour défendre les intérêts de La Réunion et de tous les territoires ultramarins, face à ce gouvernement qui semble résolu à ignorer les aspirations de ses citoyens.

Cyrille Melchior, président du Département

La formation du nouveau gouvernement doit être une opportunité d’écoute et d’action pour répondre aux défis que la France doit relever, et en particulier ceux des territoires ultramarins. En ma qualité de Président du Conseil départemental, je tiens à féliciter les membres de cette nouvelle équipe et à leur rappeler l’importance cruciale de prendre en compte les spécificités de nos Outre-mer.

Je salue tout particulièrement la nomination du Ministre de l’Outre-mer, Manuel Valls, dont le rôle sera déterminant pour faire entendre nos priorités et porter des mesures concrètes en faveur notamment des Réunionnais.

La Réunion : un territoire aux enjeux complexes

Notre île est un territoire unique, riche de sa diversité et de ses potentiels, mais également confronté à des défis qui nécessitent des réponses adaptées et concertées.

- Le chômage, particulièrement celui des jeunes, demeure une problématique de premier ordre. Malgré leur dynamisme et leur volonté, trop de jeunes Réunionnais peinent à trouver des opportunités d’emploi à la hauteur de leurs compétences et aspirations. Nous attendons un plan ambitieux pour accompagner nos jeunes vers l’emploi durable et local.

- Le vieillissement de la population à La Réunion exige une anticipation et un financement accrus. Nos aînés doivent bénéficier d’un accompagnement à la hauteur de leur contribution à notre société.

- La vie chère, enfin, est une réalité quotidienne pour nos familles. La question des prix, notamment sur les produits de première nécessité, doit être une priorité afin de garantir un pouvoir d’achat équitable.

Une solidarité nécessaire pour les Outre-mer

La situation actuelle à Mayotte, frappée durement par le cyclone récent, illustre la vulnérabilité de nos territoires ultramarins face aux aléas climatiques. La Réunion se tient solidaire de sa voisine mahoraise et appelle le gouvernement à continuer à agir avec rapidité et efficacité pour accompagner Mayotte dans la reconstruction et le soutien aux populations touchées.

Appel à une collaboration renforcée

Je fais appel au sens des responsabilités de ce gouvernement pour inscrire Les Outre-mer et La Réunion au cœur de son action. La situation appelle des solutions pragmatiques et concertées, qui ne peuvent être trouvées que dans une coopération étroite entre l’État et les collectivités locales.

Le Conseil départemental est pleinement mobilisé pour travailler en partenariat avec le nouveau gouvernement. Ensemble, nous devons construire des réponses concrètes aux défis de notre territoire, pour que les Réunionnais voient leurs conditions de vie s’améliorer de manière tangible et durable.

Ce gouvernement a la responsabilité et l’opportunité de montrer que les Outre-mer ne sont pas des territoires périphériques, mais bien une richesse et une force pour la Nation.

Audrey Bélim, sénatrice

Ce jour de deuil national afin de rendre hommage aux victimes à Mayotte a été de courte durée. Certains diront que le Premier ministre s’était engagé à nommer son gouvernement avant Noël, j’y vois en revanche une absence de respect vis-à-vis d’un territoire endeuillé. Mayotte vit un drame… un drame humain épouvantable que nous aurions pu vivre nous aussi à La Réunion.

Ce gouvernement, énième épisode du feuilleton macroniste, est sans souffle et sans renouveau.



Les problèmes des Réunionnais sont pourtant réels : vie chère, logement, services publics dont la santé et l’éducation, agriculture… Après ces mois perdus depuis la dissolution, les dossiers s’empilent. Nos propositions restent sans réponse. Nos interlocuteurs changent sans cesse. Au travail !

Philippe Naillet, député

Pour le député de la 1ère circonscription, "le gouvernement Bayrou est sous le signe du recyclage avec l'extrême droite comme béquille et la droite au gouvernail".

Frédéric Maillot, député

Ils ont poussé l'irrespect à son point culminant envers les peuples d'Outre-mer.

8ème Ministre des Outremer sous l'ère Macron !

Que peut-on attendre de Manuel Valls, cet ex-Premier Ministre qui était chargé de faire appliquer une politique de Gauche ?

Que peut attendre nos peuples d'un politique disponible partout en France et en Espagne, en recherche d'opportunités de retour dans un gouvernement ?

Le réel est que ces ministres des Outre-mer continuent à faire carrière ou à être recyclés sur le dos de nos peuples et nos problèmes demeurent non résolus.

Giovanni Payet

Le nouveau gouvernement Bayrou est une farce politique dans laquelle les Françaises et les Français sont les victimes et les dindons… de noël !

Le premier ministre a réussi en 10 jours à ressusciter des premiers ministres qui ont œuvré pendant leur exercice gouvernemental à détricoter de nombreuses les protections sociales issues de l’après-guerre.

Nous nous demandons comment le parti socialiste local assume-t-il les nominations de leurs compagnons de route comme Manuel Valls et François Rebsamen qui ont été ministres sous l’ère Hollande.

Par ailleurs, nous attirons également l’attention sur la reconduite d’Annie Genevard à la tête du ministère de l’agriculture. Elle œuvre en silence, avec le soutien des sénateurs, à démonter les normes qui protègent les sols, l’eau et la biodiversité de l’agriculture intensive et gavée de pesticides.

Enfin, ce gouvernement c’est l’expression triomphante des privilèges, de la domination des nantis et des biens-nés qui refusent de basculer dans un monde nouveau soumis aux effets quotidiens du changement climatiques. C’est un gouvernement de la rente et de l’élite !

Nous espérons plus de solutions « divines » de nos gouvernants car ils manifestent une fois de plus et dirigent la Nation avec une vision rabougrie, terne et passéiste.

A la voix citoyenne, nous tricoterons sur notre territoire, avec les forces vives volontaires, des solutions nouvelles légales et fait-maison pour répondre aux urgences écologiques et sociales de notre temps.

A la veille de noël, ce gouvernement est un cadeau empoisonné, que nous refusons d’accepter !

FSU

Le gouvernement proposé par le Premier ministre François Bayrou a été officialisé ce soir. Sans en attendre grand-chose, la FSU n'y voit rien qui puisse sortir le pays des crises sociales, démocratiques, politiques et environnementales qui le secouent depuis quelques années et de manière inquiétante depuis le début de l'été.

La crise politique actuelle, conjuguée à la désespérance sociale suscitée par les politiques menées presque exclusivement dans l’intérêt des plus riches, font le miel d’une extrême droite réactionnaire et raciste. Comme le gouvernement Barnier, celui de Bayrou donne des gages et se met d'emblée sous tutelle du RN en plus d'assumer une continuité des politiques économiques. Or, pour la FSU, il y a urgence à cesser de céder aux obsessions réactionnaires ou libérales pour la détermination des politiques publiques.

La FSU souligne l’urgence qu’il y a à résoudre les difficultés dans lesquelles les services publics et leurs personnels ont été jetés par des années de politiques insensées, vertébrées par l’austérité et les lubies managériales. La mobilisation massive des agent⋅es publics, à l’appel d’une large intersyndicale le 5 décembre dernier, l'a rappelée avec force. La présence d’un ministère de plein exercice chargé de la Fonction publique ne suffira pas. Une toute autre politique doit être menée à l'opposé de la courte mais délétère pratique de Guillaume Kasbarian qui avait, lui, cédé à tous les poncifs anti-agent⋅es publics.

Pour inverser cette logique, la FSU revendique dans l'immédiat l'abandon des mesures iniques et brutalisantes du projet de budget précédent, la revalorisation des rémunérations et des carrières de toutes et tous, des créations d’emplois de fonctionnaires et une hausse des dotations pour répondre aux nécessités des missions de service public et la mise en œuvre d’un plan de titularisation pour résorber l’emploi contractuel... Sans oublier l'abrogation de la réforme des retraites, pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs du public comme du privé.

C’est sans relâche que la FSU se battra et se mobilisera pour faire gagner ces revendications.