Imaz Press Réunion vous souhaite une belle et heureuse année 2025

Ce mercredi 1er janvier, La Réunion se réveille en 2025. Un nouveau jour pour une nouvelle année, qui nous l'espérons vous apportera tout ce que vous souhaitez (Photo sly/www.imazpress.com)

Si rien ne change du jour au lendemain, le Nouvel an est toujours l'occasion de rêver à une année emplie de joie, de bonnes nouvelles et d'une bonne santé. L'occasion de prendre de nouvelles résolutions, qu'on tiendra, ou pas, pour être une meilleure personne qu'on était l'année précédente.



L'année 2024 n'aura pas été des plus faciles, à La Réunion comme ailleurs dans le monde. Ce 1er janvier est l'occasion d'espérer que cette nouvelle année sera plus douce, moins violente, et que les difficultés de chacun s'apaiseront, au moins un tout petit peu.



A Imaz Press Réunion, nous entamons une nouvelle année qui promet d'être riche en rebondissements politiques, en catastrophes humanitaires, en actualités révoltantes mais aussi inspirantes.



Nous essaierons, comme toujours, de vous informer aussi bien et aussi rapidement que nous le pourrons. Tout en gardant notre liberté de ton, qui ne plaît pas toujours, mais que jamais nous n'abandonnerons.



Toute la rédaction d'Imaz Press Réunion vous souhaite une belle et heureuse année.



La Rédaction