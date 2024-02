Très bonne année du Dragon de bois à toutes et à tous

Pour les Réunionnais d'origine chinoise, ce samedi 10 février 2024 marque la fin de l'année du Lapin d'eau et l'entrée dans l'année du Dragon de bois. Cinquième signe du zodiac chinois - qui compte 12 signes - cet animal est censé apporter créativité et chance. Plusieurs festivités sont prévues dans les différentes communes de l'île pour célébrer l'arrivée du Dragon de bois. Très bonne nouvelle année à toutes et à tous (Photo sly/www.imazpress.com)

Le dragon de bois est un animal censé apporter créativité et chance. Il est considéré comme un signe de bon augure, caractérisé par sa détermination, son optimisme et son courage. Les natifs du Dragon de bois sont dotés d'une grande force intérieure et ont un esprit vif pour résoudre des problèmes complexes. Le bois renforce leur capacité à communiquer et à être plus sociable.

Selon le zodiaque chinois toutes les personnes nées en 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 et 2024 sont considérées comme des Dragons.

- Pétards pour effrayer les esprits -

Le Nouvel an est l'une des principales fêtes célébrées par les Réunionnais d'origine chinoise. C'est l'occasion pour les famille de rendre hommage aux ancêtres et de se réunir autour d'un repas familial.

L'arrivée de la Nouvel année est aussi marquée par la danse du lion, Des danseurs déguisés en lion, défilent en reproduisant les gestes du félin, symbole de force et de sagesse, au rythme de la musique. La danse est réputée apporter chance et prospérité à toutes les demeures que le lion visite.

Traditionnellement, tôt le matin de la nouvelle année des chapelets de pétards sont allumés à l'entrée des maisons et des commerces. Selon la tradition chinoise, les détonations effrayent les mauvais esprits, les chassant loin des demeures.

La légende raconte en effet qu'un peu avant le jour de l'an, Zaojun, le dieu du foyer fait un rapport au ciel sur le comportement des humains.

Le lendemain, tous les dieux du foyer comme le dieu du bâtiment ou le dieu du puits, rendent les verdict sur la bonté de chacun des hommes. C'est pour chasser les mauvais esprits qui pourraient mal guider leur décision, que l'on allume des pétards dans les rues.

- Cycle de 60 ans -

La même légende raconte qu'il y a très longtemps, l'empereur du ciel invita tous les animaux de la terre à lui rendre visite.

Seulement douze répondirent à son invitation.

Pour leur rendre hommage, Bouddha décida que chaque année serait placé sous le signe de ces douze animaux, dans l'ordre de leur arrivée : le rat, le boeuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien, le cochon.

Chacun d'entre eux fût également associé à un des cinq éléments, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois.

Le calendrier chinois ne compte donc pas les années de un jusqu'à l'infini, mais en cycle qui dure chacun 60 ans.

- Le progamme des festivités dans les communes - • Saint-Paul

Depuis le 5 février et jusqu'au 17 février, la ville de Saint-Paul met à l'honneur la communauté chinoise à l'occasion des festivités du Nouvel an. Expositions, spectacles, danses du lion... sont au programme :

- Une exposition de tableaux, du 5 au 16 février à la médiathèque Leconte de Lisle et de nombreuses activités (club manga, calligraphie chinoise, création d'un éventail) vous seront proposés.

- La conférence "Céleste, puissant et bienveillant : à la rencontre du dragon chinois", le jeudi 15 février à 18h à la salle du conseil municipal.

- Le samedi 17 février , un stand d'exposition et de spectacles (origamis, médecine chinoise, massages...) sera installé à la maison gran kour, de 10h à 22h.

- A partir de 18h, spectacles de danses traditionelles, chinoises, d'arts martiaux, présence d'un magicien.

• Saint-Leu

- Dimanche 18 février, découverte de la culture chinoise dans le Parc du 20 décembre. Les festivités commenceront dès 8 heures avec la distribution gratuite de soupe chinoise par l’Association Culturelle Laleu Chinoise (ACLC) et une danse en ligne.

- Il y aura une explosion des pétards devant l’Hôtel de Ville. Sur le parvis, le public pourra ensuite admirer les danses du dragon et des lions.

- Dans le Parc du 20 décembre dans l’après-midi : démonstrations de cuisine, concours du plus gros mangeur de riz cantonais, danses en ligne, traditionnelles et contemporaines, performances de hip-hop, K-pop, kung-fu et bien plus encore.

- Les festivités se termineront avec une démonstration d’arts martiaux et de aïkido, suivie de la danse des lions et du tambour.

A L'hôtel des Postes : deux expositions sont à découvrir jusqu’au 24 février à l’Hôtel des Postes. Entrée libre et gratuite. "La Réunion, célébration par la peinture chinoise" par l’artiste peintre DuMin ; "A travers le Yunnan", exposition de vêtements traditionnels par Anaïs Di Maggio

A la médiathéque Roger Poudroux Atelier Fabrication de lanternes chinoises - Samedi 10 février à 14h



Inscriptions au 0262 26 26 74

A la bibliothèque Sudel Fuma : Initiation Taï Chi – Mercredi 7 février à 16h – Art à zot



Atelier Arbre à voeux – Du 10 au 28 février – ACLCAtelier Peinture à l’encre de Chine – Samedi 17 février à 9h30 – Mme Du Min & ACLCInscriptions au 0262 34 09 05

A la médiathéque Baguett' : Atelier Réalisation d’un dragon – Mercredi 7 février à 10h et 14h - Inscriptions au 0262 45 79 00

A l'auditorium : Concert Chant & harpe – Samedi 2 mars à 20h – Ameylia Saad Wuu & ACLC - Inscriptions au 0262 34 66 54



- Dimanche 18 février de 9h à 17h, des ateliers et animations sur la place de la SIDR 400. Au programme notamment, danse du lion, pétards, démonstration de disciplines traditionnelles, dégustation de plats asiatiques…. Entrée gratuite

• Saint-Benoit :

Le jeudi 24 février, à l'esplanade du front de mer, la ville organise une journée consacrée au nouvel an chinois.

10h : initation et démonstration de tai chi

11 h : initiation et démonstration de qi gong thérapeute ou yoga

11h50-12h30 : démonstration de danse de salon

De 10h à 17h : stand abcc, stand de mah-jong, stand de démonstration culinaire, stand d'origami et de perles, stand institut confucius, stand médecine chinoise.

16h30 : défilés lions et dragons (départ de la mairie vers l'esplanade de front de mer)

17h15 : tambours de shanxi & danses traditionnelles chinoises

18h : danses du lion et du dragon

19h15 : spectacle de magie avec Tao

20h : danses modernes et traditionelles

20h30 : danses traditionelles, Kpop - Kung Fu

