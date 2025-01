Nouvel an chinois : plusieurs festivités prévues pour cette année du Serpent de bois

Dans le cadre du nouvel an chinois, La Réunion va être le théâtre de plusieurs festivités aux quatre coins de l'île du 29 janvier au 16 février 2025. En Chine, le Nouvel an chinois ou Nouvel an lunaire est la célébration principale et est la meilleure occasion de se rencontrer avec les familles. La fête traditionnelle du Nouvel an chinois, encore appelée fête du printemps, a une histoire de plus de 4000 ans. Selon l'astrologie chinoise, c'est l'année du serpent de bois. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

Au programme de cette année du serpent de bois :

- Le mercredi 29 janvier, 7 h 30 à 8 h 30 : danses de lions et dragons autour des temples de la rue Sainte-Anne. Pour l'occasion, les temples de la rue Saint-Anne sont ouverts de 7 h à 16 h.

- Le samedi 1er février 2025, en journée : nouvel An chinois à la maison GranKour avec l'Amicale de l'école franco-chinoise (AEFC) et la ville de Saint-Paul.

- Le dimanche 2 février 2025, en journée : nouvel An chinois au parc du 20 Dessam à Saint-Leu avec l'Association culturelle Laleu chinoise (ACLC) et la ville de Saint-Leu.

- Du samedi 8 au dimanche 9 février 2025 : fête des lanternes à l'espace culturel chinois de Saint-André avec l'Association culturelle chinoise de la Réunion (ACCR) et la ville de Saint-André.

- Le dimanche 9 février 2025 : Nouvel an chinois sur l'esplanade de Saint Benoit.

- Du samedi 15 au dimanche 16 février 2025: Nouvel an chinois sur le front de mer de Saint-Pierre.

- La troupe artistique de Shantou (Gangdong) -

Venez nombreux découvrir des artistes venus de la province du Guangdong (Chaoshan). Cette troupe prénommée « la fleur du Sud » est composée d'acrobates et de magiciens de la ville de Shantou. Elle vous proposera des spectacles à couper le souffle.

- Le samedi 1er février à 20 h : maison Grand Kour - Saint-Paul

- Le dimanche 2 février 2025 à 11 h 30 : parc du 20 Dessam - Saint-Leu

- Le samedi 8 février 2025 à 20 h : espace des Lanternes - Saint André

- Le dimanche 9 février 2025 à 20 h : esplanade du Front de mer - Saint-Benoît

- À la découverte de la gastronomie cantonaise (Shunde) -

Dans le cadre de la fête des lanternes à Saint-André, venez découvrir en exclusivité, la cuisine gastronomique cantonaise de Shunde, en assistant à une masterclass de 10 h à 13 h, les samedis 8 et dimanches 9 février - l’espace culturel des lanternes.

Ces deux sessions seront animées par des professeurs-chefs de passage à la Réunion, dans le cadre d'une visite touristique culinaire.