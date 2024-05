Nouvelle-Calédonie : quatre personnes tuées, l'armée déployée dans les ports et à l'aéroport, Tiktok interdit

Le bilan est déjà dramatique en Nouvelle-Calédonie, secouée depuis lundi 13 mai 2024 par des émeutes : quatre personnes sont décédées, dont trois civils un gendarme de 22 ans. Plusieurs centaines d'autres ont par ailleurs été blessées. L'état d'urgence a été décrété ce mercredi, et 500 policiers et gendarmes supplémentaires ont été envoyés en renfort. Gabriel Attal a par ailleurs annoncé le déploiement de militaires "pour sécuriser" les ports et l'aéroport, et l'interdiction du réseau social TikTok. A l'origine de ces émeutes : l'adoption de la révision constitutionnelle réformant le corps électoral tant décriée par les indépendantistes, qui eu lieu ce mardi soir

Dès mardi matin, des décès au sein de la population ont été annoncés, certains par balle. "Des trois blessés admis aux urgences, il y en a un qui est mort, victime d'un tir par balle. Pas d'un tir de la police ou de la gendarmerie, mais de quelqu'un qui a certainement voulu se défendre", a déclaré le Haut-commissariat devant la presse, sans donner d'autres détails.

Plus tard dans la journée, deux autres décès ont été annoncés, sans plus de précision.

Un gendarme de 22 ans, grièvement blessé à la tête, n'a pas survécu à ses blessures, portant le bilan à quatre décès. "Le gendarme est mort d'une balle tirée en plein front", a détaillé Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, depuis le Sénat.

"Depuis trois jours, alors que c’est la démocratie que nous rétablissons en Nouvelle-Calédonie, et la volonté du peuple calédonien qui s’est par trois fois exprimée, des centaines de policiers et gendarmes sont blessés, leurs familles terrorisées", a ajouté Gérald Darmanin. "Aucun mort, du fait du travail des policiers et gendarmes, mais beaucoup de protection."

La classe politique a rendu hommage à ce militaire de l'escadron de Melun.

#NouvelleCalédonie ⚫️ Douleur et vive émotion à la suite du décès de notre camarade de l'escadron de Melun dans l'exercice de ses fonctions. Nos sincères condoléances et tout notre soutien à sa famille, à ses proches et à ses camarades. pic.twitter.com/DNC8c78Llm — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) May 15, 2024

Dans ce contexte, l'état d'urgence a été décrété. Ce régime d'exception permet notamment : l'interdiction des manifestations, cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique, la mise en place de périmètres de protection pour assurer la sécurité d'un lieu ou d'un évènement, l'interdiction de certaines réunions publiques ou la fermeture de lieux publics et de lieux de culte, des perquisitions administratives, des réquisitions de personnes ou moyens privés, le blocage de sites internet prônant des actes terroristes ou en faisant l'apologie, des interdictions de séjour, des assignations à résidence.

"Si la fermeté est l'enjeu, l'agilité aussi doit être de mise, pour pouvoir voir quels sont les éléments, les dispositifs qui seraient les plus à même d'être mis en place tout de suite ou un peu plus tard", a-t-elle souligné.

Près de 1.800 forces de l'ordre sont "mobilisées sur place" et 500 autres vont venir les "renforcer", l'armée étant mobilisée pour aider leur acheminement, a encore détaillé Prisca Thevenot, porte-parole du gouvernement.

C'est la deuxième fois que le territoire est placé sous ce régime, la première fois ayant eu lieu en 1984.

Ce mercredi soir, le Premier ministre a par ailleurs annoncé le déploiement de militaires "pour sécuriser" les ports et l'aéroport de Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'interdiction du réseau social TikTok.

- Appel au dialogue -

"Le Président de la République a rappelé la nécessité d’une reprise du dialogue politique et a demandé au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur et des Outre-mer d’inviter rapidement les délégations calédoniennes à Paris", a indiqué par voie de communiqué l'Élysée ce mercredi, à l'issue d'un conseil de défense et de sécurité nationale.

Gabriel Attal a de son côté annoncé à l'Assemblée nationale qu'il proposera une date de rencontre des parties prenantes "dans les prochaines heures", alors qu'Emmanuel Macron réclame une "reprise du dialogue politique".

Cinq partis, indépendantistes et non-indépendantistes, ont appelé au dialogue et au calme.

"Depuis le mois de décembre dernier, l'Union Calédonienne, l'Union Nationale pour l'Indépendance, l'Eveil Océanien, les Loyalistes et le Rassemblement-LR ont tenu de nombreuses réunions d'échange pour travailler à un accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Les échanges se sont intensifiés ces dernières semaines et après des dizaines d'heures d'échanges, certaines formations politiques ou leur représentants affirment aujourd'hui que équilibres ont été identifiés et qu'un accord est possible" ont affirmé les cinq partis dans un communiqué commun.

L'objectif est que cet accord calédonien "soit validé le plus rapidement possible pour ensuite être présenté à l'Etat".

- "Une spirale mortelle" -

"L’heure n’est pas grave, elle est très grave. Si l’appel au calme n’est pas entendu, il va y avoir beaucoup de morts dans l’agglomération de Nouméa aujourd’hui. On est rentré dans une spirale dangereuse, une spirale mortelle", a estimé Louis Le France au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi.

Le Haut-commissaire a annoncé qu'il y a eu plusieurs "échanges de tirs de chevrotine entre les émeutiers et les groupes de défense civile à Nouméa et Paita". Une "tentative d'intrusion à la brigade (de gendarmerie) de Saint-Michel" s'est également produite.

"Je vous laisse imaginer ce qui va se passer si des milices se mettaient à tirer sur des gens armés", a poursuivi Louis Le France. Il a qualifié la situation d'"insurrectionnelle" dans l'archipel.

- L'Assemblée nationale vote le texte -

Alors que ces "graves troubles à l'ordre public sont toujours en cours", selon le communiqué qui fait état de "nombreux incendies et pillages de commerces, d'infrastructures et d'établissements publics, dont plusieurs écoles et collèges", les députés à Paris ont adopté, après les sénateurs, le texte du gouvernement par 351 voix contre 153.

La réforme devra encore réunir les trois cinquièmes des voix des parlementaires réunis en Congrès à Versailles, mais Emmanuel Macron a promis qu'il ne le convoquerait pas "dans la foulée" de ce vote, pour laisser une dernière chance aux discussions entre les parties locales.

Ce projet de loi constitutionnelle vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales, cruciales dans l'archipel. Les partisans de l'indépendance jugent que ce dégel risque de "minoriser encore plus le peuple autochtone kanak".

- Ecoles et aéroport fermés -

Au vu des heurts de la nuit de mardi à mercredi, les établissements scolaires "resteront fermés jusqu’à nouvel ordre", a annoncé le Haut commissariat dans la matinée. L'aéroport de La Tontoura quant à lui "reste fermé aux vols commerciaux".

Mardi, le Premier ministre Gabriel Attal avait appelé au dialogue et à l'apaisement durant les questions au gouvernement au Palais Bourbon.

"Les violences ne sont ni justifiables, ni tolérables", a poursuivi le chef du gouvernement, "notre priorité aujourd'hui, c'est le retour au calme".

Dans l'agglomération de Nouméa, le couvre-feu décrété par le Haut-commissaire de la République est entré en vigueur mardi à 18h00 locales (09h00 à Paris).

Sur fond sonore de cris et de détonations, quelques personnes ont osé braver l'interdiction, a constaté un correspondant de l'AFP.

Dans la banlieue de Doumbéa (nord), un groupe de jeunes marchait les bras chargés de cartons issus du pillage de commerces.

- "Déchaînement" -

Les premières altercations entre manifestants et forces de l'ordre avaient commencé dans la journée de lundi, en marge d'une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle.

Dans la crainte d'un enlisement, des éléments du GIGN, du RAID (son équivalent pour la police), quatre escadrons de gendarmes mobiles et deux sections de la CRS 8, une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, ont été mobilisés.

Des renforts étaient en cours d'acheminement dans l'archipel, a annoncé Gérald Darmanin.

50 membres du GIGN, unité d'élite de la gendarmerie, vont être envoyés d'ici la fin de la semaine, a précisé une source proche du dossier à l'AFP, en plus des 15 membres déjà arrivés en renfort mardi. Ce qui portera au total à une centaine les effectifs du GIGN présents sur l'île.

www.imazpress.com avec l'AFP