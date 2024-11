Jets de projectile, ports d'arme et incendies pendant la nuit d'Halloween

La nuit d'Halloween a été courte pour les forces de l'ordre. Au total, 38 interpellations sont survenues sur tout le territoire. Plusieurs incendies ont aussi été signalés au cours de cette nuit du jeudi 31 octobre au 1er novembre 2024, ainsi que des attroupements armés. Des jets de projectiles sur les policiers et leurs véhicules sont aussi survenus dans plusieurs communes. La préfecture salue "l'important travail préparatoire" et la "forte mobilisation sur le terrain". "Les débordements ont été maîtrisés, aucun agent n’a été blessé" note-t-elle (Photo d'illustration www.imazpress.com)

"38 interpellations ont été réalisées par les forces de l'ordre, afin de mettre fin à toute tentative d’attroupements, de violences, d’incendies, ou jets de projectiles. Au total, près de 80 faits ont été constatés : feux de poubelles, de végétation, de détritus, et de véhicules, ainsi que plusieurs jets de projectiles vers les forces de secours et de sécurité" détaille la préfecture.

Au Port, six personnes ont été interpellées pour violences urbaines. A Saint-Pierre , un de incendie véhicule et des jets de projectile en direction de la police municipale et des policiers de la brigade anti-criminalité ont été signalés. Une personne a été interpellé pour port d'arme. "Il transportait un grand ciseau, une cagoule et des marteaux brise vitre" précise Stéphane Patché, délégué départemental d'Alliance. "On note aussi un incendie boulevard Banks, dont l'origine est inconnue."

A Saint-André, plusieurs personnes cagoulées et transportant des barres de fer ont été signalées. La police a procédé à deux interpellations. Une autre personne transportant un couteau a été interpellée pour port d'arme. Enfin, une personne a été placée en garde à vue après des jets de projectile sur la BAC.

Sur Saint-Denis, un bus a été caillassé à l'arrêt Verger Camélia aux alentours de 17h30. La vitre a été brisée, mais aucun blessé n'est à signaler.

Un barrage de palettes en feu a été érigé dans la nuit dans la rue Pasteur. La police a procédé à l'interpellation de six personnes qui préparaient des cocktail molotov.

Rue Maréchal Leclerc, une personne a été interpellée pour attroupement armé, cette dernière transportant un airsoft. Au niveau de l'église de Montgaillard, alors que cinq personnes participaient à un attroupement armé, ces dernières ont mis feu à des barrières. La police a procédé à deux interpellations.

Enfin, une personne a été interpellé pour port d'explosif, et une autre pour détention de produit stupéfiant et port d'arme. "L'individu transportait un sabre, une mattraque et une gazeuse" précise Stéphane Patché, qui "salue le professionnalisme et l'engagement des policiers et ont travaillé toute la nuit".

Le secrétaire général de la préfecture, Laurent Lenoble, salue "la mobilisation sans faille de l’ensemble des policiers et gendarmes, ainsi que des sapeurs-pompiers, assistés des policiers municipaux et des médiateurs de quartiers. Leur coordination et leur forte présence sur le terrain cette nuit a permis de limiter les débordements".

Il remercie "l'important travail préparatoire réalisé par les forces de l'ordre et les autres services de l’État, en lien avec les mairies, les intercommunalités ainsi que les bailleurs afin de prévenir toute violence urbaine en retirant les détritus, encombrants, voitures épaves, containers poubelles, etc. pouvant servir de projectiles et être la cible d'incendies".

