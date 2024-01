Observation de squales et météo dégradée : Le Centre sécurité requin appelle "à redoubler de prudence"

Le Centre sécurité requin (CSR) appelle les usagers de la mer "en particulier ceux fréquentant le secteur de Saint-leu et de Trois Bassins à redoubler de prudence". Cette mise en garde vient en raison des "conditions météorologiques dégradées depuis ce vendredi" et après l'observation d'un requin bouledogue au large de Saint-Leu. Le squale évoluait à 20 mètres de deux surfeurs (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Dans un communiqué pubblié ce mercredi 3 janvier le CSR note que les conditions météorologiques seront dégradées dans les prochains jours" ce qui constituent des conditions favorables au rapprochement d’animaux potentiellement dangereux près de nos côtes et donc propices à l’aggravation du niveau de risque d’attaque de requin".

Le Centre sécurité requin informe qu'"aucun dépoiment de la pêche de prévention n'a eu lieu depuis le vendredi 29 décembre". Le CSR ajoute : "une action de pêche ciblée sera menée en concertation avec les pêcheurs professionnels mandatés dans le Programme réunionnais de pêche de prévention (PR2P) dès que les conditions météorologiques seront favorables".

Rappel des consignes concernant les activités nautiques :

- les activités nautiques sont autorisées exclusivement dans des zones incluant des mesures opérationnelles de réduction du risque : Vigies requins renforcées et Water patrol. La baignade est autorisée exclusivement dans les lagons, les zones aménagées (la piscine de Boucan-Canot et la piscine du Baril à Saint-Philippe), ainsi que dans les filets de protection (Boucan-Canot, Roches Noires et Étang-Salé).

- il est possible consulter les déploiements du jour des dispositifs sur la page Instagram de CSR @securiterequin_reunion.

Plus d'information ici https://www.pr2p.re

