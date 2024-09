Étang-Salé : Odysséa Réunion prépare sa vague rose

Les samedi 2 et dimanche 3 novembre 2024, la forêt de l'Étang-Salé va se parer de rose pour l'édition 2024 de Odysséa Réunion. Rose pour lutter contre la cancer du sein. Au programme, quatre course de 10 kilomètres à moins de un kilomètre pour les enfants. En 2020 à La Réunion, 1.630 patientes étaient soignées pour un cancer du sein actif et 2.880 étaient suivies pour surveillance d'un cancer du sein traité soit un total de 4.510 prises en charge pour un suivi du cancer du sein (Photo : sly/www.imazpress.com)

Seul ou à plusieurs, en famille ou entre amis, différents choix s'offrent à vous :

- Course marmailles

- 2 kilomètres de la Diversité

- 5 kilomètres pour la marche solidaire

- 10 kilomètres chronométré

Les inscriptions individuelles ou en groupe se font sur un seul lien : https://odyssea.info/courses/odyssea-reunion/

Les organisateurs qui lancent également un appel aux bénévoles pour orienter, accueillir et gérer la circulation lors de l'événement. Pour rejoindre l'aventure, les futurs bénévoles peuvent s'inscrire par mail à benevoles@run-odyssea.org ou via le site sur https://www.run-odyssea.org/devenir-benevole.

Le retrait des dossards aura lieu du 21 au 30 octobre 2024.

Lire aussi - Odysséa 2024 : ouverture des inscriptions

- La vague connectée -

Il est possible d'apporter son soutien à la lutte contre le cancer du sein, même à distance.

Pour commencer, il faut également s'inscrire à l'une des courses sur le site. Il faudra par la suite télécharger l'application Odysséa.

Le but est ensuite de s'entraîner autant de fois qu'on le souhaite, en n'oubliant pas de lancer sa course sur l'application, pour cumuler les kilomètres (à faire entre le 26 octobre 8h jusqu'au 11 novembre 18h).

- 280.000 euros collectés -

En 2023, grâce à la mobilisation de 20.000 participants, à l'Etang-Salé et en connecté grâce à l'application mobile Odysséa, ainsi que le soutien des partenaires et bénévoles, plus de 93.500 kilomètres ont été parcourus malgré les intempéries.

Ainsi, 280.000 euros ont été collectés et ont été reversés localement à des acteurs locaux incontournables de la lutte contre le cancer du sein.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com