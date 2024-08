Odysséa : une partie des dons financera l'étude CanSeR-OGen du CHU de La Réunion

Cette année, le CHu de La Réunion renouvelle son partenariat avec Odysséa Réunion dans la lutte contre le cancer du sein. Lors de la course, des soignants seront présents sur le site pour marcher, courir, mais aussi pour informer et conseiller le public. Une course dont une partie des dons permettra de financer l'étude CanSeR-OGen, une initiative du CHU de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

Acteur incontournable dans le diagnostic et le traitement de cette maladie, le CHU s'engage quotidiennement à sensibiliser la population sur l'importance du dépistage et de la prise en charge des patientes atteintes. Lors de la course Odysséa, des soignants seront présents sur le site pour marcher, courir, mais aussi pour informer et conseiller le public.

Odysséa Réunion permet également de récolter des fonds essentiels pour faire avancer la recherche sur le cancer du sein à La Réunion.

Cette année, les dons contribueront au financement de l'étude CanSeR-OGen, une initiative du CHU de La Réunion .

Le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez la femme, tant à La Réunion qu'en métropole, causant environ 12.000 décès annuels en France. Les consultations d'oncogénétique au CHU de La Réunion, menées depuis une dizaine d'années, ont révélé des particularités génétiques locales dignes d'une étude approfondie.

Une mutation génétique spécifique a été identifiée dans la population réunionnaise. L'étude CanSeR-OGen vise à rechercher cette mutation chez les individus développant un cancer du sein à La Réunion et à analyser les facteurs de risque connus tels que l'obésité et le tabagisme.

Objectifs de l'étude :

1. Évaluer la Fréquence de la Mutation: Déterminer la prévalence de cette mutation génétique fondatrice dans la population réunionnaise atteinte de cancer du sein.

2. Caractériser la Pathologie: Utiliser des tests ciblés pour rechercher la mutation et collecter les facteurs de risque connus associés à la pathologie mammaire.

3. Proposer des Mesures Préventives: Sur la base des résultats, élaborer des programmes de dépistage et des mesures de prévention spécifiques à la population réunionnaise.

L'inclusion des patients se fera jusqu'au 31 mars 2025.

À ce jour, un nombre significatif de participants ont rejoint cette étude innovante, marquant une avancée prometteuse pour les patientes réunionnaises touchées par le cancer du sein.

Les résultats seront communiqués à la fin de l'étude.

- 280.000 euros collectés -

En 2023, grâce à la mobilisation de 20.000 participants, à l'Etang-Salé et en connecté grâce à l'application mobile Odysséa, ainsi que le soutien des partenaires et bénévoles, plus de 93.500 kilomètres ont été parcourus malgré les intempéries.

Ainsi, 280.000 euros ont été collectés et ont été reversés localement à des acteurs locaux incontournables de la lutte contre le cancer du sein.

